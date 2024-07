Los converse con falda son la tendencia apta para todas las edades: 6 combinaciones elegantes y cómodas

Por más que la moda evoluciona, los tenis Converse son el básico que queda con cualquier prenda y sobre todo, cualquier temporada, algunos le dicen el comodín del guardarropa, mientras que otros, asegura que se trata de uno de los calzados atemporales que se han vuelto todo un clásico en los outfits.

Sin importar la temporada, logran adaptarse perfectamente a cualquier outfit, pero existe uno que es perfecto tanto en climas de verano como otoño y sin duda, lo estamos amando, así que, si lo tuyo es la comodidad mezclada con el glamour, entonces no te pierdas de una de las combinaciones que son de las más recomendadas por los expertos en moda.

Aunque este año se han colocado como los grandes triunfadores de la moda, los Adidas Samba y los Puma Palermo, que se inclinan a la estética de los outfits old money y del lujo silencioso, de alguna manera, los Converse se mantienen vigentes y siguen siendo los favoritos de las mujeres así que no temas que este calzado no necesariamente tiene que ser para algo casual, aquí te mostramos como darles un giro elegante.

¿Cómo usar Converse con falda de forma elegante?

De alguna manera, los tenis Converse se colocan en lo más alto de las tendencias cada año, y su regreso siempre es más poderoso que el anterior, dejando como resultado una dupla que mezcla lo relajado y rebelde con el glamour.

Lo mejor de todo es que se trata de una de las combinaciones más elegantes que no solo favorecen y estilizan la figura, sino que es apto para todas las edades, así que sin importar las famosas reglas de Carolina Herrera, estos tenis son perfectos para cualquier tipo de look según sean las necesidades de cada mujer.

Ya sea que quieras lucir más alta, entonces apuesta por minifalda con Converse de botín o bien, no olvidar las características de tu prenda, ya sea una falda rebelde al estilo cargo con tenis chunky, o bien, la sencillez de estos tenis en su forma básica con una pomposa falda y un blazer que te darán un atuendo digno de cualquier serie fashionista.

6 ideas para usar Converse con falda

Recuerda que los tenis están ligados directamente con el carácter de tu outfit, una vez entendido esto, aquí te enseñamos algunas claves para lucir Converse con falda de forma elegante.

Con falda de mezclilla y camiseta marinera

La camiseta marinera será furor este 2024 y esta prenda de inspiración francesa es perfecta para un outfit chic y casual que es perfecto si lo combinas con una falda de mezclilla (también en tendencia), Converse y accesorios como lentes de sol y cinturón.

Con un toque de animal print

La tendencia ‘mob wife’ le dio mayor popularidad al animal print, combínalo con Converse y una camiseta negra básica, tendrás un look elegante y estarás lista para una salida casual.

En un total look

Las faldas de efecto cuero son un sinónimo de sensualidad y tiene esos toques de elegancia perfectos para un outfit con tintes formales, quizá para una salida nocturna o una cita con tu pareja, aquí una combinación en su versión total look negro.

Al estilo old money

Si lo que buscas es algo mucho más relajado, entonces este look con inspiración tenniscore es para ti, un top ceñido, minifalda, ambos de un solo color y el contraste de la camisa oversize que aportan un efecto old money elegante y casual.

Para un look formal y chic

Para un outfit formal, entonces combina una blusa romántica con una falda y complementa con unos tenis de bota, tendrás como resultado un look perfecto para la oficina.

Con falda estampada y chaqueta de cuero o blazer

Las faldas estampadas, plisadas y pomposas no pueden faltar, úsalas con unos Converse en su versión clásica y añade piezas como chaquetas de cuero o mezclilla o bien, un blazer para un conjunto elegante.