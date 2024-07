Maquillaje: 4 tonos de labiales que no debes llevar si eres morena porque te restarán clase y envejecen

Cuando eres morena, existen algunos labiales que es mejor que no uses ni lleves pues no te favorecen y te harán ver poco elegante, descuidada y hasta envejecida.

Y es que no todos los tonos resaltan y lucen bien en este tono de piel, además que son tonos que quizás ya no están de moda, por lo que te decimos cuáles son los que debes evitar.

Los tonos de labiales que debes evitar a toda costa si eres morena o te restarán clase

Labial nude

El labial nude es uno de los favoritos de todas, pero si eres morena lo mejor es que lo evites a toda costa pues te hará lucir poco elegante y te verás aburrida.

Y es que este tono no resaltará tu tono de piel, por lo que hasta puedes parecer enferma, así que mejor no lleves el tono nude.

Labial violeta mate

Si eres de las arriesgadas que quiere llevar un labial violeta mate es mejor que lo dejes de lado si eres morena, pues no te beneficia.

Este tono te resta toda la elegancia, y te hace ver descuidada y hasta mayor, así que mejor dile no a este color.

Labial pastel

Los tonos pasteles tampoco favorecen a las morenas, pues las hace lucir poco elegantes y muy aburridas y simples.

Lo mejor es optar por tonos vibrantes, fuertes, y no por pasteles además que estos tonos ya no están de moda.

Labial naranja

Otro tono de labial que debes evitar si eres morena es el naranja , aunque es un tono vibrante no te favorece y te hará lucir descuidada.

Es preferible que optes por tonos rojos, o un naranja tostado pero no uno llamativo y fluorescente, pues no vas a lucir con clase.