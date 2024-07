Los pantalones culotte serán furor esta temporada ¿con qué zapatos se combinan para lucir elegante?

Entre la amplia gama de pantalones que existe, hay unos que se roban la corona y son nada más y nada menos que los ‘culotte’, que además de estilizar la figura, serán furor este año, prometiendo algunos de los outfits más elegantes de este 2024.

Los jeans son la prenda predilecta del armario, pues logran combinar con todo, son versátiles y por alguna razón, han logrado adaptarse a las necesidades de cada persona que apuesta por ellas, ya sea un evento formal, casual o un look para evento, son perfectos con cualquier tipo de prenda.

Este año se han transformado los jeans, pasando de los skinny a los wide leg y acampanados, proponiendo un nuevo tipo de look que se inclina por la comodidad, trayendo de vuelta los looks oversize que fueron tan populares en décadas como en los 70 y 80.

Pantalones culotte Pinterest (Pinterest)

Los pantalones culotte serán tendencia en 2024

Los pantalones culotte serán tendencia este 2024, y se trata de una de las prendas que promete un estilo elegante y favorecedor para todas las mujeres al que muchas famosas ya se han ido sumando.

Se trata de un sofisticado diseño que corrió a cargo de Paul Poiret en el año de 1900 y que años después, fue retomado por Elsa Schiaparelli e Yves Saint Laurent, plasmando en sus colecciones esta prenda que es un híbrido entre una bermuda y una falda, dejando un estilo fresco, moderno y muy elegante.

Esta es la razón por la que distintos medios especializados en moda, han proclamado el pantalón culotte como uno de los más exitosos, siendo su máxima musa, Zendaya, quien como toda una it girl los lució con orgullo en su forma de piel y con sandalias de tacón, mostrando que además puede estilizar la figura.

¿Con qué calzado combinar pantalones culotte?

Esta prenda, que ha logrado pertenecer a colecciones de alta costura, es una de las más aclamadas de este 2024 y si tú también quieres lucirlos con mucho estilo, entonces debes saber que la clave de su elegancia, radica en los zapatos con los que se combinan.

Algunos expertos recomiendan el uso de pantalones culotte con prendas como blazers o combinándolos en contrastes, esto se refiere al uso del blanco y el negro o bien colores que jueguen este mismo papel, también es favorecedor en outfits de total looks o bien, en su versión de mezclilla, ahora, la gran pregunta es ¿Qué zapatos usar?

Las sandalias son mejores

Para un look fresco y veraniego las sandalias son la mejor opción, para un look elegante y que te haga lucir más alta entonces apuesta por su versión de tacón, te hará lucir como toda una experta en moda, con solo dos prendas y sin pasar demasiado tiempo pensando en qué vas a ponerte, así que no pierdas la oportunidad de lucir unas piernas kilométricas gracias a los culotte con este calzado.

Zapatos cerrados, mules o stilettos

Los zapatos cerrados ya sean pumps, mules o stilettos son igual de favorecedores, aunque aportan un aire mucho más sobrio y sofisticado. Son perfectos para atuendos formales perfectos para un evento o bien para la oficina.