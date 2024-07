El pantalón baggy será tendencia este 2024 ¿Con qué top se combina para lucir elegante?

No importa qué tendencia se imponga, los jeans siempre le hacen frente a cualquier estilo demostrando su adaptabilidad y versatilidad, esta es la razón por la que, año con año, se proclaman los favoritos, siendo una de las prendas básicas del armario que logran quedar con absolutamente todo.

Por mucho tiempo, los skinny jeans fueron los predilectos, pero desde 2023, los cambios en el armario, han ido proponiendo un estilo en el que las mujeres tengan en primer lugar la comodidad sin comprometer su elegancia.

Esta es la razón por la que estrellas como Shakira y la ‘Diva del Bronx’, Jennifer Lopez, comenzaron a deshacerse de los atuendos demasiado ceñidos para apostar por un estilo en el que lo rebelde se encontraba con lo sexy, mostrándonos algunas de las combinaciones más chic a partir del uso de pantalones cargo y baggy jeans.

Baggy Jens Foto: Freepik (Foto: Freepik)

Shakira en sus paseos por Miami, con atuendos que se robaban el aliento de sus seguidores con pantalones baggy como los grandes protagonistas, mientras que Jennifer Lopez, impactaba en Nueva York, con sus looks de jeans que sin duda alguna, desafiaban cualquier tipo de regla de Carolina Herrera, siguiendo una de las tendencias a la que cada vez más mujeres se han sumado.

¿Qué son los baggy jeans?

La moda está viviendo uno de sus momentos más ‘retro’ con la llegada de tendencias que retoman su inspiración en atuendos de los 60 y hasta los 2000, por ello, hemos comenzado a ver en las calles, atuendos que componen prendas como jeans acampanados, plataformas, mucho volumen y relajación.

Gracias a esto, los baggy jeans, la prenda ‘Y2K’ por excelencia, ha vuelto a imponerse como una de las máximas tendencias, que se caracteriza por tener un corte extremadamente holgado que cae desde la cadera y hasta el suelo, que en algunas ocasiones se puede extender a tal grado que se pueden arrastrar, algunas veces incluyen detalles desgastados y rasgados que los hacen perfectos para outfits despreocupados.

¿Con qué top, blusa o camisa combinar baggy jeans?

Si tienes baggy jeans y no sabes con qué combinarlos, entonces solo ten en cuenta una de las reglas que no puedes dejar pasar, y es que para lograr un outfit armónico, lo que tienes que hacer es tener en cuenta que al ser una prenda holgada, debes sumar un top ceñido que resalte tu figura, una vez entendido esto, tendrás un look de impacto.

Baggy jeans con camisa blanca

Los baggy jeans lucen más elegantes si le sumas una camisa blanca básica, tendrás como resultado uno de los outfits que mezclan formalidad con glamour, además es simple, sutil y bonito.

Baggy jeans con corsé

Los baggy jeans adquieren un toque sensual con corsé, así que la próxima vez que quieras un atuendo sexy, combina ambos elementos y tendrás como resultado el outfit más chic.

Con blazer o suéter cropped

El look de blazer o suéter cropped de texturas tweed le añaden un aire sofisticado al look y es perfecto para eventos formales que te harán lucir como una verdadera experta en moda.

Combina con otras tendencias

El chaleco sastre o tailoring está en tendencia este 2024, y este queda con absolutamente todo, combínalo con tus baggy jeans favoritos.