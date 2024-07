¡Al estilo Shakira! Minifalda y botines la combinación más chic del 2024: así se llevan

Shakira ha vuelto a dejar sin aliento a sus fans con un nuevo look de minifalda y botines para su presentación del medio tiempo en la Copa América que pone en duda las famosas reglas de Carolina Herrera quien, ha dicho que las mujeres después de los 40, no deberían usarlas o correrían el riesgo de parecer sin clase.

PUBLICIDAD

“Una mujer debe envejecer amablemente, no tratar de tener una edad que no tenga, o se verá ridícula. Veo muchas mujeres en la calle, y desde atrás, se ven muy bien con su pelo largo y sus faldas pequeñas, pero cuando se dan la vuelta son viejas”.

Fue el domingo 14 de julio cuando la barranquillera ofreció un pequeño espectáculo en el Hard Rock Stadium, de Miami, donde lució un atuendo que a muchos recordó el look que utilizó en 2020 cuando hizo una presentación histórica para el medio tiempo del Super Bowl.

Y es que, si hay una estrella que ha llevado a lo más alto las prendas diminutas como vestidos y minifaldas con botines, es Shakira, demostrando que sin importar las reglas de la prestigiosa diseñadora de modas venezolana, todas pueden lucir las prendas que deseen sin restricción y sin miedos.

Shakira Getty Images (Getty Images)

¿Cómo usar minifalda y botines?

Los looks de minifalda y botines uelven año con año en temporadas como el otoño o de climas nublados y lluviosos, pues poseen ese aire cálido que incluso llega a ser un tanto nostálgico, así que si a ti también te gustaría ambos, tal como lo ha hecho Shakira aquí te dejamos algunos aspectos a tomar en cuenta que podrían serte útiles.

Para alargar tu figura

Sabemos que un atuendo cubierto de brillo no es la mejor idea para un look diario pero la esencia digna de Shakira se mantiene. Así que, si lo que buscas es alargar tu figura, entonces, crea un total look, en negro estiliza la figura o bien opta por medias y calzados de un mismo color, así evitarás que tu cuerpo luzca ‘acortado’.

Los neutros nunca fallan

Si quieres darle un toque diferente a tu look entonces combina colores neutros, estos además de ser fáciles de combinar, te ayudarán a lucir chic y en tendencia, aquí te dejamos un outfit de blusa boho con minifalda de tiro alto y botines de gamuza beige.

PUBLICIDAD

Blanco y negro: el dúo perfecto

Los contrastes son la clave para un look elegante y el blanco con negro es, sin duda, una de las combinaciones más chic y además aprobadas por Carolina Herrera, suma una blusa romántica o victoriana con una minifalda que incluya texturas y termina con botines negros.

Este es el look para las mujeres rebeldes

Si lo tuyo no es ni lo femenino, ni lo romántico, entonces combina una camiseta grunge con una minifalda de cuero y botines de plataforma, lucirás como toda una estrella de rock y tendrás un atuendo digno de Shakira.

Al estilo Super Bowl

No le temas a los metalizados, estos pueden ser tus grandes aliados, este look es perfecto tanto para climas cálidos como fríos, la clave está en la sudadera que utilizas o bien en una blusa con estampado que incluya muchos toques de color.