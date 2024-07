¿Los usarías? Este es el polémico calzado de los 90 que vuelve a ser tendencia y tacharon de “feo”

Hombreras, cortes rectos, sastre, plataformas, mangas abullonadas y mucho volumen, la moda retro sigue siendo la protagonista de las tendencias, proclamándose como la gran triunfadora de este 2024.

Esta es la razón por la que el mundo de la belleza y la moda, proponen el uso de prendas y peinados que mezclan el estilo de los ídolos de las épocas de los 60, 80 y 90 dándoles un giro a los looks de las mujeres modernas y permitiéndoles llevar un poco la de historia de estas épocas doradas a través de piezas icónicas.

Esta vez los expertos en moda, predicen el uso de un melancólico calzado que promete traer tus atesorados recuerdos de la niñez a tu próximo look, aportándole alegría, autenticidad y ese toque diferente que hará que todos le “echen un ojo” a tu atuendo.

Si lo tuyo es lo original, lo auténtico y usas la moda como un medio para mostrarle al mundo quién eres, entonces el calzado que estamos a punto de mostrarte quizá sea una buena adición a para tu outfit y es que poseen ese aire único que hará que vuelvas a tu niñez.

Sandalias en tendencia Pinterest (Pinterest)

Las jelly sandals vuelven a ser tendencia este 2024

La llegada del verano exige el uso de prendas que se adapten fácilmente a climas calurosos, esta es la razón por la que vestidos, prendas con detalles de transparencias, troqueladas y sandalias se vuelven los protagonistas de esta temporada y de las vacaciones.

La temporada de sandalias llegó, esta es la razón por la que las de red y las ‘jelly’ se han convertido en el calzado que promete destronar a los tenis y los famosos mocasines que se volvieron de los más utilizados los últimos meses.

Esta vez las ‘jelly sandals’ arrasan y se transforman para dar con uno de los looks más auténticos y nostálgicos de este 2024, tal como lo había augurado la colección Pre-Fall 2024 de The Row en París dejando ver que este híbrido mitad sandalia y mitad bailarina hecho con material tipo ‘jelly’ o de efecto ‘gelatinoso’ sería una de las máximas tendencias del año.

¿Cómo usar ‘jelly sandals’?

El calzado ‘jelly’ es auténtico por sí solo, por lo que debes tener en cuenta que su combinación debe ser a partir del uso de prendas que permitan darle protagonismo, esta es la razón por la que en total looks es lo más recomendable de usar, así no saturarás tu look y lograrás un outfit divertido sin perder la armonía.

Aunque las ‘jelly sandals’ más populares son las de tipo cangrejero, pero su estilo se ha ido diversificando dejando como resultado otros tipos de calzado como plataformas, bailarinas, sandalias planas, y hasta de tipo mocasín que cada uno promete adaptarse a tus necesidades y a tu estilo dejando un outfit que sin duda se robará las miradas y el protagonismo.

Si lo que quieres es darle un giro diferente y auténtico a tu look, entonces súmale unas sandalias ‘jelly’ y revive los recuerdos de tu niñez.