Tres trucos que usa Belinda para tener unos labios sensuales y que puedes seguir

Al igual que los ojos, los labios tienen un papel crucial en el maquillaje. Son protagónicos, porque ellos captan la atención, señalan y expresan la femineidad de una mujer, por eso es que al momento de pintarlos, en necesario aplicar ciertos trucos para que se luzcan y la sensualidad emane de ellos.

PUBLICIDAD

Es una zona muy delicada y para lograr un efecto “deseable” hay que cuidarlos: exfoliarlos, hidratarlos, repararlos y protegerlos, ya que son fundamentales no solo para besar, sino también para comer y hablar. Actualmente, hay muchas técnicas que permiten que tengan mayor poder en el rostro, del que ya tienen.

Dicas para cuidar de lábios ressecados. Freepick

Hay de muchas formas: gruesos, carnosos, labio superior grueso y labio inferior fino, labio superior fino y labio inferior grueso, redondos, finos, en forma de arco, de corazón, caídos, asimétricos y más. Pero sin importar su forma, un buen maquillaje puede transformarlos y el color de labial tiene mucha preponderancia.

Por mucho tiempo, los colores mate causaron furor y parecía que llegaron para quedarse. Sin embargo, están perdiendo terreno, y ahora lo cremoso e, incluso, el lip gloss están retomando los espacios que perdieron. Este año, los tonos fucsia, coral, nude, marrón claro, rojo bermejo y rosa empolvado son los que están en boga.

Los trucos de Belinda para conseguir labios envidiables

La actriz y cantante mexicana, Belinda, se ha caracterizado por ser amante de la moda, y en lo que se refiere a maquillaje, le encanta la naturalidad, porque para ella “entre más pasa el tiempo, me gusta llevar menos maquillaje porque siento que menos es más”. En su rutina, el bloqueador solar jamás falta, y confiesa que no usa base, pero sí corrector.

En una entrevista que dio para Glamour España manifestó: “Si uso los ojos cargados; la boca, nude; o boca super fuerte y ojos naturales. Es el equilibrio perfecto para que no sea ‘to much’ todo. Hay que concentrarse en los ojos o en la boca. Siempre apuesto por el maquillaje natural”.

En su neceser no falta un lápiz labial, este es su gran aliado: “Me gusta que el lápiz labial sea de mi tono. No me gusta que sea más oscuro o claro. Me delineo los labios por fuera para que se vean más.. (voluminosos), pero la gente dice: ‘¿Por qué tiene mas labios?’... No señores, es el lápiz, que si te lo pones por encima del labio crea ese efecto de mucha más boca de la que tienes. (...) Me gustan los labios de color, pero me gusta más delinearlo y echarle un bálsamo para que se vean más naturales y luego un gloss rosa suave”.