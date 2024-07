¡Sin esponjas! Mientras Ángela Aguilar es criticada, su hermana prueba que los looks holgados son mejores para resaltar la figura

Ángela Aguilar no ha dejado de estar en el ojo del huracán desde que confirmó que sostenía un romance con Christian Nodal, tan solo dos semanas después de que el cantante anunciara su separación de Julieta Cazzuchelli, dejando la duda en los internautas de una posible infidelidad a la argentina, que además es la madre de la primera hija del sonorense.

PUBLICIDAD

La polémica es tal, que día con día, ambos cantantes han sido duramente criticados e incluso hay quienes se han dedicado a buscar cada detalle sobre la vida de ambos, analizando su pasado y hasta sus presentaciones actuales de las que algunos, llegaron a la conclusión de que Ángela Aguilar estaría usando rellenos para presumir la impactante figura que presumía en sus conciertos.

Ángela y su hermana Aneliz Aguilar Instagram: @aneliz_aguilar (Instagram: @aneliz_aguilar)

Fue un video en TikTok el que viralizó la comparación entre sus apariciones en conciertos y las públicas, mostrando las diferencias en su figura, lo que le ha valido de una ola de críticas. Pero esta polémica no vino sola, pues estuvo acompañada de un nuevo video que causó indignación por como trata a su hermana.

Las diferencias del estilo de Ángela Aguilar y su hermana Aneliz

Desde que se viralizó el video de las verdaderas ‘curvas’ de Ángela Aguilar, los fans han puesto el ojo en cada uno de los looks que presumió que le han valido de comparaciones con su prima María José ‘Majo’ Aguilar y su hermana Aneliz, ambas con estilos que se alejan completamente al de la menor de la dinastía.

Mientras Ángela Aguilar se inclina por atuendos ceñidos al cuerpo que emulan a los outfits que alguna vez usó Selena Quintanilla, Aneliz demuestra que en realidad no es necesario utilizar prendas demasiado ajustadas para lucir bien arreglada, elegante y presumir una espectacular figura.

Eso sí, hace tan solo unos días vimos que su secreto para tener esa figura, radica en practicar pilates, esto luego de que se viralizara una fotografía que compartieron las hermanas en redes sociales después de su sesión de ejercicios.

Ángela y Aneliz Aguilar Instagram: @angela_aguilar_ / @aneliz_aguilar (Instagram: @angela_aguilar_ / @aneliz_aguilar)

Aneliz Aguilar demuestra que los looks holgados también pueden resaltar tu figura

Aunque las comparaciones entre hermanas no se han hecho esperar, siendo Ángela Aguilar la más criticada, tanto por sus polémicas declaraciones en el pasado como por su relación con Nodal, quienes se han llevado los aplausos son Majo y su hermana Aneliz, quien brilla por sus looks distintos a los de la cantante de ‘Mis Amigas las Flores’.

PUBLICIDAD

Aneliz Aguilar opta por looks al estilo old money combinando tonalidades neutras y es que, a diferencia de su hermana, ella apuesta por looks holgados que a pesar de ello, le permiten presumir las formas de su figura, combinando pantalones fluidos con tops pequeños, blazers, conjuntos de shorts y camisas, así como texturas satinadas y ligeros estampados.

Además, el uso de corsés y vestidos de princesa, no son su prioridad, dejando lecciones de elegancia con atuendos que son perfectos para lucir arreglada en tus vacaciones hasta un día de trabajo, siendo su estilo mucho más sobrio, minimalista y con toques del lujo silencioso que desde hace un año se ha mantenido como el eje de la moda.