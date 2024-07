¡Elegante y poderosa! El estampado de ‘raya diplomática’ arrasa: es perfecto para la oficina y luce más que elegante

Desde principios de este 2024, los expertos en moda comenzaron a hablar del estilo ‘grandpa’ o moda de abuelo, que no era más que el uso de prendas clásicas con cortes rectos que dejan como resultado algunos de los looks más sofisticados dignos de tendencias como el old money que se apegan perfectamente a la línea del lujo silencioso.

Así es, si pensabas que la moda de ‘abuelo’ estaba “pasada” entonces te equivocas, y es precisamente esta la razón por la que el uso de prendas de corte sastre como chalecos y pantalones de pinzas, están invadiendo los centros comerciales, proponiendo uno de los looks más chic y sofisticados de las mujeres.

Poco a mujeres famosas se han ido sumando a la tendencia de chaleco ‘tailoring’ que alguna vez llevara a lo más alto Yves Saint Laurent en el año de 1966, gracias a su colección ‘Le Smoking’ y que hoy en día ha cautivado a Hailey Bieber y Kendall Jenner como una de las piezas para llevar en el look de día a día y lucir como toda una experta en moda.

¿Qué es el estampado de raya diplomática?

Los looks de tipo sastre siguen arrasando, pero no vienen solos, sino acompañados de un tipo de estampado que no podría hacer más que desatar el lado más sofisticado del atuendo, y se trata de nada más y nada menos que el de ‘raya diplomática’.

El estampado de ‘raya diplomática’ que se remonta al Siglo XIX, cuando los banqueros empezaron a llevar trajes oscuros con una delgada línea en color blanco, misma que los historiadores empezaron a definir su separación dependiendo del poder y el estatus que poseían dentro de la compañía.

Pronto, esto se trasladó a la sociedad como un símbolo de influencia y estatus que pronto empezó a ser adoptado por el estilo dandy británico y posteriormente, en los años 20, se trasladó hasta Estados Unidos para ser utilizado por los hombres de la mafia y capos hasta que finalmente, Frank Sinatra lo llevó al mundo de la música.

¿Cómo usar estampado de raya diplomática?

Fue el ‘power dressing’ el que habría terminado de afianzar el uso de prendas poderosas tales como el traje sastre, y este año con el auge del estilo old money y fashionistas que se han unido al lujo silencioso, vuelve con más fuerza.

El estampado de raya diplomática comúnmente en atuendos completos, por lo que será raro que no lo encuentres en conjuntos completos, lo único que debes añadir son zapatos tipo stiletto, sandalias de tacón y accesorios como pequeños bolsos y gafas de sol.

Si, por otro lado, lo tuyo no es utilizarlo en conjuntos completos o bien, prefieres algo con tintes casuales, combina con cargo pants, pantalones wide leg o acampanados, darán ese aire retro y chic sin ser demasiado formal, añade sandalias y utiliza solo un chaleco o una camisa con estampado de raya diplomática.

Al ser un atuendo de cortes rectos y elegantes con tonalidades neutras, combinan perfectamente con cualquier tipo de prenda, solo cuida no combinar dos estampados o harás que pierda la armonía, trata de darle el protagonismo que se merece.