Qué son las sandalias engomadas y cómo se combinan para andar cómoda y elegante este 2024

De ser una de nuestras piezas básicas de estar en casa a convertirse en complementos para nuestros looks, se están viralizando las sandalias engomadas para andar cómodas y estilosas este verano 2024. Su nombre viene precisamente dado por el material con el que se confeccionan, así que no cabe duda que la practicidad es uno de sus principales atributos.

De hecho, desde Vogue afirman que más allá del elemento del confort, que toma mucho protagonismo en este sentido, su flexibilidad y horma minimalista es lo que lo vuelve el favorito de muchas mujeres, que en tiempo de pandemia se volvieron adictas a ellas y que las rescatan para los próximos meses.

¿Qué son las sandalias engomadas y cómo se usan este 2024?

“Una de las principales razones por las que las sandalias engomadas logran ocupar un puesto en los zapatos en tendencia de Primavera-Verano 2024 es que reemplazan a los tacones poniendo al frente la comodidad”, describe la misma fuente.

Aunque algunas consideran que el aspecto estético no es su punto fuerte, son la alternativa ideal para andar moderna y cool, además de sumar centímetros a tu look. Las sandalias engomadas tienen una suela alta y un diseño bastante básico para acompañar tus prendas de una manera ‘chunky’, pero no exagerada, elaboradas con plástico.

“Sin embargo, es verdad que el calzado de goma no encaja en todo evento formal, por ello recomendamos aprovechar su uso para lucir looks casuales, perfectas para llevar en un almuerzo tardío, en la oficina y, claro, no pueden faltar en tu maleta para las vacaciones”, apuntan, para evitar que cometas un pecado de la moda con este calzado.

Se ven fabulosas especialmente con shorts y bermudas, puesto que alargan visualmente las piernas y parecerán kilométricas. Los vestidos cortos y con aberturas, de largo midi, son otros de los complementos que mejor le viene.