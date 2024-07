¿Mejor que los shorts? Los ‘boxers’ regresan y prometen el look más elegante y cómodo del 2024: así se usan

El verano llegó y con la temporada las vacaciones que se traducen a sol, arena y mar. Así que, llegó el momento de buscar algunos de los looks más chic para climas calurosos y si lo tuyo es un toque auténtico y original, entonces los boxers son para ti.

PUBLICIDAD

Así como lo oyes, esta famosa prenda masculina, promete ser tu nueva obsesión y no solo te dará comodidad, también promete uno de los outfits más elegantes de la temporada, mientras luces como toda una experta en moda en tus próximas vacaciones.

Dale un giro a tu look y combina tus prendas favoritas con boxers, tendrás como resultado un outfit que, sin duda alguna, destacará y que, entre sus bondades, permite a todas las mujeres lucirlos con orgullo sin importar la edad, así que, atrévete a romper las reglas de Carolina Herrera, quizá hasta termines encantada del resultado.

Look con boxers Pinterest (Pinterest)

Los boxers son la tendencia que no puede faltar en tu clóset este 2024

Carolina Herrera se ha caracterizado por su elegancia y sofisticación que transmite a cada uno de sus diseños, pero sus reglas que se han vuelto tan seguidas como controvertidas, han provocado que las mujeres de edades maduras teman de prendas básicas y chic como los jeans, bikinis, minifaldas y hasta shorts, pues la venezolana aseguró que estas ya no son una opción después de los 40.

Sin embargo, algunas famosas, decididas a retar a la famosa diseñadora, han demostrado que con los elementos correctos cualquier prenda es adecuada sin importar la edad, esta es la razón por la que los boxers, se colocan como una de las alternativas a los shorts recomendadas para mujeres después de los 40 que sí o sí tienes que probar.

Los looks de tipo athleisure no dejan de estar vigentes, y es que, falta reflexionar un poco entre las tendencias y las prendas que se han vuelto un básico, la moda sporty propone la combinación de piezas deportivas con formales para lograr un equilibrio que permite lucir, lo bastante arreglada para un look casual y chic, ya sea con tops, leggings o joggers, los atuendos de este 2024, deben incluir comodidad y estilo.

Looks con boxers Pinterest (Pinterest)

¿Cómo combinar boxers de forma elegante?

Así puedes darle un giro a la pieza masculina que se convierte en la más femenina y chic de este 2024, es incluso mejor que el short y es muy cómodo. No olvides darle una oportunidad a la prenda que promete arrebatarle la corona a la mezclilla.

PUBLICIDAD

Se trata de un tipo de pieza que tanto puede lucirse con atuendos casuales de día hasta looks formales para la oficina y que te hará lucir como la mujer más chic, la clave está en cómo lo combinas, para un outfit digno de una experta en moda, usa conjuntos completos ya sea camisa y boxers del mismo color o apuesta por tonos nude, añade sandalias de tacón, mary jane o mocasines.

Para un outfit casual, combínalo con camisetas básicas o blusas románticas y simples, también puedes sumar calzado cómodo como tenis y zapatos tipo bailarina.