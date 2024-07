Hasta las famosas se prestan ropa: Hailey Bieber usó el outfit más cómodo y favorito de Kendall Jenner

¿A quién no le ha gustado alguna prenda de su amiga? Pues muchas mujeres han hecho match con una blusa, pantalón, falda o vestido, y por supuesto, que si la confianza es demasiado grande, las más osadas no dudan en pedirla prestada para también lucirla en alguna ocasión especial. Pues, esto no solo es algo que hacen las “mortales”, pues las celebridades también lo hacen.

Kendall Jenner y Hailey Bieber son amigas de alma. Se conocieron por medio de su hermana Kylie Jenner y la su prima Ireland, quien es la hija de Alec Baldwin, y desde entonces son inseparables, al punto de que comparten un tatuaje que simboliza su inquebrantable unión desde el 2015.

“Siempre hemos permanecido cerca, con el paso del tiempo hemos madurado. Realmente hemos encontrado nuestra propia identidad, lo que creo que era importante para ambas”, contó Jenner, de acuerdo con un artículo del medio de comunicación peruano Cosas.

Hailey y Kendall Hailey Bieber y Kendall Jenner son grandes amigas desde el 2015 (Instagram @kendalljenner)

A ambas les encanta la moda y es de suponer que tienen gustos similares. Y es que las dos celebridades también comparten la misma estilista, Dani Michelle, quien en el 2023 fue considerada la estilista del año por The Hollywood Reporter. Según recoge el diario La Nación, la fashionista contó que ningún outfit que usan estas artista son al azar.

Pues, hay un trabajo arduo para diseñar, escoger y depurar lo que usarán en su día a día. Michelle contó: “En el estilo de la ‘vida real’, la estilista indaga sobre distintas colecciones de diferentes diseñadores y busca contar una historia. Creamos hojas de cálculo donde a veces rastreamos hasta 60 diseñadores diferentes de todas partes del mundo. Desde pequeñas marcas con menos de mil seguidores hasta comerciantes vintage con piezas únicas. (...) Una vez que recibimos todo, lo ensamblamos para crear un estilo de vida para el cliente”.

No hay nada improvisado en la vida de las estrellas del espectáculo, pues lo que usan puede generar miles de dólares de ganancias a distintas marcas.

La prenda más cómoda de Kendall que Hailey adora

Ahora que Bieber está en la recta final de su embarazo, la comodidad al vestir está por encima de cualquier estándar de moda, por eso que esta semana no dudo el usar una de las prendas favorita de Kendall: overol de mezclilla.

Hailey y Kendall Las grandes amigas Hailey Bieber y Kendall Jenner son amantes de los overoles de mezclilla, que usan en sus momentos más cómodos. (Instagram @haileybieber @kendalljenner)

Hailey optó por esta prenda, que también usó Jenner esta semana. Publicó una foto en sus Instagram historias en el que sorprendió con un overol azul y una camiseta roja y sandalias, apostando por un look bastante confortable. Mientas que Jenner también lo presumió, pero en tono blanco. Ella también ha usado de jean.

Para ambas, está claro que esta prenda les da la libertad que desean para hacer las actividades que las relajen.