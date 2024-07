“Luces jovial y hermosa”: Salma Hayek con el mejor outfit casual para estar cómoda y elegante a los 50

La actriz mexicana, Salma Hayek, no es solo de las más queridas y talentosas de la industria del cine en Hollywood, sino también un icono de la moda que en cualquier evento que hace presencia luce elegante, sofisticada y espectacular.

En reiteradas oportunidades ha demostrado que a sus 50 años se puede lucir juvenil sin salir de las reglas que a veces las tendencias imponen cuando ya estamos en la madurez, así que Salma es toda estilo y de esas mujeres chic que te muestra que con un oufit cómodo y casual se puede ser muy elegante y derrochar glamour.

Y todo esto lo ha demostrado la actriz al asistir al Campeonato de Tenis de Wimbledon en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, con un outfit envidiable e ideal no solo para las mujeres de más de 50, sino también para ese clima de verano tan complicado que por momentos tienes un radiante sol y de repente puede estar nublado.

La monocromía y el azul marino para la elegancia

Así que Salma Hayek decidió sorprendernos a todos y apostar por llevar la monocromía a un siguiente nivel: lo hizo con una chaqueta de tweed en color azul marino, que combinó con unos pantalones anchos de inspiración sartorial, perfectos para elevar cualquier look.

Según la revista Glamour, el estilo tweed quiere decir que son prendas tejidas de lana que harán que se convierta en una prenda elegante, pero al mismo tiempo caliente para que pueda lucir increíble en estos días nublados.

Según la revista Glamour, el estilo tweed quiere decir que son prendas tejidas de lana que harán que se convierta en una prenda elegante, pero al mismo tiempo caliente para que pueda lucir increíble en estos días nublados. La textura es cálida y al mismo tiempo elegante para no pasar frío en estos días donde han bajado la temperatura.

Pero dentro de ese conjunto hay una prenda de vestir que la hizo lucir más espectacular que nunca y fue la elección de la camiseta a rayas, una gran apuesta de estilo que le aportó a la protagonista de la película “Magic Mike El Último Baile” una imagen mucho más relajada sin comprometer la sofisticación del resto del look. Manteniendo la misma paleta de colores, logra que su figura tenga un delineado sutil y elegante.

¿Qué logró Salma Hayek con este look?

Además de una figura delineada mucho más sutil y elegante, la armonía entre los básicos, las prendas de tendencia y las piezas más casuales.

Es un arte que Salma Hayek domina a la perfección y una vez más comprueba que cuando se trata de buscar inspiración, sea cual sea la ocasión, siempre será un gran punto de referencia para todas las mujeres.