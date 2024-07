¡No más old money! El estilo ‘sporty’ gana terreno: así le puedes dar un toque glamuroso

¿Recuerdas el look que Blake Lively utilizó en el Super Bowl LVIII? No cabe duda que la estrella de Gossip Girl le dio un giro icónico a los clásicos looks deportivos combinando un atuendo de pants y top deportivo que forman parte de la colaboración de Adidas y Balenciaga, combinándolo con unos stilettos que fueron la cereza de un outfit que sería recordado al paso del tiempo.

Fue así, que, poco a poco, los looks que incluían prendas de cortes rectos o demasiado serios pasaron a segundo plano y prometen ser destronados por el estilo ‘sporty’, ¿hemos llegado al fin del ‘old money’?

El paso del tiempo y diseñadores importantes de la industria como Carolina Herrera han estigmatizado y castigado el uso de prendas deportivas y lo han colocado como un sinónimo de poco arreglo, una comodidad que no podía mezclarse con la palabra elegancia, al menos no hasta que este 2024, se le ha dado un nuevo sentido que promete cautivar hasta a la mujer más exigente.

Estilo sporty

A principios de 2024 el look ‘coquette’ se posicionó como una de las tendencias más fuertes del año, retomando elementos olvidados como los olanes, el encaje y ese aire romántico que las mujeres habían dejado de explorar para dar paso a prendas mucho más rebeldes y poderosas.

Pero los looks de ensueño de este estilo, provocaron que las mujeres apostaran por unos meses por él, sin embargo, el constante cambio y transformación de la moda, provocó que otras tendencias como el ‘mob wife’ se antepusieran, y que poco a poco la fuerza del ‘coquette’ se viera afectada por outfits distintos pero igual de chic que los anteriores.

¿Qué es el estilo sporty?

Esta vez, el principal eje es la comodidad, razón por la que jeans como los wide leg se han posicionado como los favoritos dejando atrás los famosos skinny. Pero ya no solo se trata de una prenda de vestir, también de un estilo y aquí es donde entra el ‘sporty’.

El look sporty no es más que la combinación de prendas deportivas con prendas del día a día, dándole un giro distinto y hasta glamuroso, tal como lo hizo Blake Lively, surgió en la década de los 80 y regresa para cautivar a las amantes de la moda.

Piluka de Echegaray, explicó la esencia de este estilo al sitio web Clara, explicando: “se basa en utilizar las prendas deportivas en tendencia combinadas con un toque de glamour. Es decir, utilizar prendas deportivas en el día a día, no para hacer deporte, sino para trabajar, ir de compras o salir a tomar algo”.

Estilo sporty

¿Cómo unirse al estilo sporty?

Unirse al estilo ‘sporty’ es más sencillo de lo que parece y fue la Princesa Diana, la que nos enseñó algunas de las claves a tomar en cuenta para lucir como toda una experta sin fallar en el intento.

Victoria Beckham ya lo llevó combinando pants y joggers con gabardinas, stilettos y tenis. A tu atuendo, le puedes sumar un blazer o incluso sandalias de tacón, el uso de camisas blancas y tops suman mucho al estilo, no los dejes de lado.