¿Qué son las mechas airtouch?: La nueva tendencia para lograr un cabello natural y sin daños

Adriana es una alta ejecutiva de una empresa y siempre debe estar de punta en blanco para las reuniones con personas de mucho poder. Su imagen debe ser impecable, vestido, calzado, maquillaje y el tono del cabello para estar elegante y acorde con la ocasión. Pero hay un gran problema, las canas y con poco tiempo por su trabajo le es muy difícil cumplir sus citas con el estilista.

La ejecutiva debe estar constantemente en un salón de belleza para retocarse el tinte y así evitar raíces inmensas de canas y para este tipo de mujeres, trabajadoras, que no tienen tiempo que perder, hay una técnica para lograr que el pelo se vea al natural y disimule los cabellos grises, las mechas airtouch.

¿Qué son las mechas airtouch?

Según expertos es una nueva técnica de coloración que consiste en separar los mechones del cabello con ayuda de una secadora de aire frío (de aquí su nombre, toque aire en español).

El proceso es muy simple: cuando se sujetan los mechones más largos del pelo, con el aire (de arriba hacia abajo) se van separando los cabellos más cortos que no quedan sujetos entre los dedos.

Al separar el pelo más corto y decolorar únicamente el necesario, en lugar de toda la melena, crea un efecto sutil y suave. Esto significa que no quedan rayas marcadas ni rastro alguno de que no has podido ir a tu estilista.

La diferencia con las mechas tradicionales

Cuando tiñes el cabello con frecuencia, antes de aplicar el color, los estilistas seleccionan el cabello utilizando un peine; posteriormente, lo dividen en secciones y aplican el tinte.

Sin embargo, al realizarlo de esta forma, se corre el riesgo de que se tiña la parte que no necesitaba color y la que necesitaba el retoque quede exactamente igual, reseñó la revista Glamour.

Ventajas de las mechas airtouch

Una de las ventajas es que no son de un tono en específico y más que ser una tendencia, es en realidad una técnica, cualquiera puede beneficiarse de ella, garantizando un look natural al instante.

Lo ideal en cada caso es elegir el tono que mejor se adapte a la base natural de tu cabello y así verás como las canas se disimulan y estarás espectacular, radiante y elegante para tus próximas reuniones.