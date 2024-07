La camisa ‘satinada’ es la más vendida de la temporada: así la puedes usar con jeans para un look cómodo y moderno

Las camisas se posicionaron como las preferidas de los looks de las mujeres elegantes, esta es la razón por la que, los estilos como el old money, las hicieron sus protagonistas, combinando faldas tableadas, chalecos y outfits que aportan esa sofisticación que se ha vuelto el principal ingrediente de los looks de este 2024.

PUBLICIDAD

Mucho se dijo acerca de las camisas blancas que son y serán uno de los básicos del armario que posee esa versatilidad única, característica de los jeans o de los tenis blancos y es que, quedan con todo, sin embargo, para la temporada de verano, los expertos recomiendan un nuevo tipo de outfit con un ligero giro que hará que tus looks destaquen.

Jeans con camisas satinadas Pinterest (Pinterest)

La camisa satinada será tendencia en 2024

Los medios especializados en moda predicen la tendencia de camisas satinadas, así que llegó el momento de dejar cualquier textura y apostar por esta prenda que no hace más que gritar elegancia a donde sea que vayas.

El satén se origina en la Antigua China, específicamente en la ciudad de Tsia Toung cuyo nombre proviene de la palabra Zaiton y se trata de un tipo de tela que se produce a partir de la seda, esta es la razón de su brillante terminado que es justamente la especial característica que convierte a las prendas de su tipo en las más elegantes y sofisticadas de del mundo de la moda.

Si buscas un outfit auténtico que te haga lucir distinta y moderna, entonces dale una oportunidad a las camisas satinadas, esas a las que distintos famosos ya se han sumado y han demostrado que se trata de una de las prendas más chic de cualquier guardarropa.

Jeans con camisas satinadas Pinterest (Pinterest)

¿Cómo usar camisa satinada con jeans?

La camisa satinada es sinónimo de sofisticación, glamour y autenticidad, esta es la razón por la que es una pieza que debes incluir al menos una vez en tu look para lucir como toda una experta en moda.

Si lo que buscas es un outfit elegante, pero cómodo, entonces combínalo con pantalones de mezclilla, y es que ¿existe alguna prenda que se le resista a los jeans?, lo mejor de todo es que tendrás como resultado un look que puede ir desde lo formal para la oficina, hasta un conjunto casual para el día a día.

PUBLICIDAD

La camisa satinada con jeans es la dupla perfecta para un outfit elegante sin demasiado esfuerzo, por lo que no tendrás que preocuparte a la hora de combinarlos, pues, por sí solos, lucen como ningún otro, el brillo del satén y la textura de mezclilla, dejan como resultado un atuendo chic en pocos minutos.

La clave radica en el calzado, lo recomendable es utilizar stilettos o sandalias de tacón, pues aportan ese aire sofisticado y formal que es perfecto para la oficina o un evento y que te harán lucir bien arreglada, por otro lado, si quieres algo cómodo, unos tenis blancos nunca son mala idea. Por último, añade algunos accesorios, como unas infalibles gafas de sol y pequeños bolsos.