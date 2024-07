¡Aprobado por Carolina Herrera! El blazer con falda larga es el outfit perfecto para climas inciertos: así lo puedes llevar

Looks con blazer y faldas largas

Carolina Herrera es uno de los referentes de la moda más importantes de la industria, esta es la razón por la que sus románticos diseños junto a sus famosas reglas de elegancia han sido tan respetadas como controversiales.

PUBLICIDAD

La diseñadora dicta que para que una mujer mantenga su elegancia a una edad madura, debe dejar de usar ciertas prendas, tales como minifaldas, bikinis y jeans que ella menciona, tienen una edad y no son aptas después de los 40, pues existen otras alternativas que prometen el mismo efecto y son mucho más adecuadas.

“En cuanto a los bikinis, los dejé atrás cuando tenía más de 40 o principios de los 50. Y no uso jeans. No tengo la edad adecuada para ellos. Los jeans son para los jóvenes”, mencionó en 2018 durante una entrevista al Daily Mail.

Esta es la razón por la que expertos en moda y la propia Carolina Herrera, aconsejan el uso de prendas cuya sofisticación, deja como resultado un atuendo chic y elegante que hace lucir a las mujeres su versión más elegante sin importar la edad, recomendando camisas, maquillajes ligeros y hasta el uso de faldas largas y blazers que prometen uno de los looks dignos de Carrie Bradshaw.

El blazer con falda larga es la combinación más elegante que tienes que probar este 2024

El blazer es una de las prendas más queridas por las mujeres, pues su corte y esencia permiten que sea tan perfecto para una salida casual con amigos, hasta la cereza del pastel de un outfit de oficina, su versatilidad es tal que hasta con atuendos deportivos luce de maravilla.

Poco a poco, hemos visto como el blazer se ha hecho una de las piezas básicas de cualquier armario e incluso forma parte de la lista de los famosos ‘cápsula’ así que si tú también amas esta prenda, aquí te enseñamos como darle un giro, digno de un capítulo de una serie fashionista tal como Gossip Girl o Sex and the City, esto, mientras sigues al pie de la letra las reglas de Carolina Herrera.

Si bien, el blazer es una prenda versátil y hasta camaleónica, existe una prenda que, sin duda, es su complemento perfecto y son nada más y nada menos que las faldas largas, no importa en qué textura o que tan pomposas las uses son ideales para un look de experta en moda.

PUBLICIDAD

Looks con blazer y faldas largas Pinterest (Pinterest)

¿Cómo combinar blazer y falda larga?

Esta es una de las combinaciones más exquisitas y sofisticadas que verás, y es que ambos elementos en conjunto logran un outfit perfecto para un evento o incluso para acudir a la oficina, pero debes tener en cuenta ciertos elementos que podrías sumar para potenciar este look.

Si se trata de una falda de tul pomposa, dale el protagonismo que necesita sumando elementos en la parte superior que sean neutros o bien del mismo tono de tu prenda inferior para equilibrar tu outfit, complementa con sandalias y accesorios pequeños o bien grandes aretes con peinados de tipo clean look.

Para faldas ceñidas, fluidas o satinadas que aportan tintes mucho más relajados y son perfectas tanto para algo casual como formal, puedes sumar unos stilettos o pumps, también puedes dejar a la vista tops ceñidos o blusas discretas para que tu figura no se pierda y más bien se resalte.