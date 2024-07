Ana María Weir: “Amo la simpleza de vivir por la playa, caminar cerca del mar y conectarme con la naturaleza”

La modelo ecuatoriana Ana María Weir, quien ha representado al país en un sinnúmero de desfiles y pasarelas, cambió el ‘caos’ de la ciudad por la ‘armonía’ de vivir cerca del mar. Hoy, a sus 36 años, sigue modelando para diferentes marcas nacionales y extranjeras, y disfrutando de su nueva faceta como profesora de yoga.

PUBLICIDAD

Visitó las oficina de Metro Ecuador en Guayaquil, donde compartió un poquito de su vida, lo enamorada que está y como el yoga la ha hecho evolucionar.

¿Quién es Ana María Weir?

Me defino como alguien que le gusta muchísimo conocerse, disfrutar de la vida, de la naturaleza, vivo en la playa, pero vengo mucho a la ciudad. Paso mucho tiempo entre la playa y la ciudad y disfruto mucho de ese balance, de la tranquilidad de la playa y un poquito del caos de la ciudad y me encanta… Siento que me trae muchas cosas a mi vida.

¿Cuéntanos acerca de tu experiencia como modelo profesional?

La carrera de modelaje la empecé a mis 18 años. Hoy tengo 36. Ha sido una carrera bastante larga. He disfrutado de muchísimas pasarelas, de conocer a muchos diseñadores, nacionales e internacionales. Aún tengo amigas de los inicios de mi carrera como modelo. Ha sido un viaje muy lindo, no solo por el lado profesional que me ha llevado a desfilar en México, Argentina y otros países… También ha sido (el modelaje) una profesión que me ha hecho crecer internamente.

Como les decía, me gusta muchísimo explorar el autoconocimiento y el modelaje ha sido una escuela muy importante para mí. También soy instructora yoga desde hace ya seis años hice el profesorado y me dedico muchísimo a eso. Combino esos dos estilos de vida: el modelaje y el yoga, pues me ha ayudado muchísimo a conocerme y, en general, a vivir una vida muchísimo más feliz.

Ana María Weir.

¿Por qué decidiste vivir en la playa?

Desde los 18 años la playa siempre ha sido parte de mi vida, pero definitivamente me quedé allá por mi relación. Tengo una relación amorosa muy, muy estable con la que también he aprendido muchísimas cosas y, definitivamente, entre la ciudad y la playa prefiero mil veces irme todo el tiempo a la playa por la simpleza de esa vida.

El poder caminar por la playa, conectarte con la naturaleza y en cualquier momento del día, son tantas las cosas que a mí me conectan y que me ayudan a crear. Como les decía, tengo una relación bastante larga y también esa vida en la playa más libre, más feliz, más tranquila. Definitivamente ha sido algo muy importante en mi y en mi crecimiento personal, mi felicidad, mi paz, mi tranquilidad, la calma de encontrar, la playa me ayuda muchísimo en muchas cosas de mi vida.

Ana María Weir

¿Cuánto amas a Guayaquil, qué significa esta ciudad para ti?

Bueno definitivamente amo Guayaquil, soy guayaquileña de corazón. Aquí es donde he vivido muchísimas experiencias laborales increíbles que han sido parte de mi crecimiento. Aquí hice mi profesorado de yoga. Y a pesar de que nuestra ciudad está atravesando por muchos momentos caóticos es muy importante volver y encontrar a la gente que quiero.

Si pudieras retroceder el tiempo, qué le dirías a la Anita de 18 años, y qué le dirías a todas las niñas que quieren ser modelo profesional.

Le diría a la Anita de 18 años que no se de tan duro, que se quiera más. Ese es el mensaje que les quiero dar a todas las niñas que les gusta el modelaje. Tenemos inseguridades, pero con amor a nosotras mismas las podemos superar. Todas las mujeres debemos querernos más y no fijarnos en esos pequeños detalles. Que tal vez solo tú te das cuenta, pero también tenemos virtudes, por eso es muy importante como tú te cuidas, como tú te quieres. Chicas esfuércense por ver todas las cosas lindas que tienen, porque seguro esas cosas lindas son más grandes que los defectos siempre son. Le diría a las niñas o adolescentes que quieren ser modelos: trabajen muchísimo en amarse, en decirse siempre cosas lindas.