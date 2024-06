¡Adiós tacones! Estas son las alpargatas que Carolina Herrera impone para el verano y así las puedes llevar

Carolina Herrera no es solo una de las diseñadoras más famosas y exitosas de todos los tiempos, también es un ejemplo de elegancia y clase.

Todo lo que la famosa dice se convierte en ejemplo e inspiración, ya que ella sabe cómo lucir siempre espectacular sin importar la edad.

Para el verano, la famosa impone las alpargatas como el calzado ideal, dejando de lado los tacones, pero no cualquier tipo de alpargatas, sino las de su marca, que son bajas y cerradas, estilo zapato.

Así que aquí te dejamos algunos looks para llevar con este tipo de alpargatas en el verano, y si no tienes para comprar las de la diseñadora no te preocupes, puedes llevar cualquiera que consigas, pero que sean de este estilo.

Las alpargatas son el calzado ideal para el verano según Carolina Herrera y así las puedes llevar

Jeans y camisa de mezclilla con alpargatas bajas

Si quieres llevar un atuendo cómodo y elegante a la vez puedes puedes combinar unos jeans con una camisa de mezclilla con unas alpargatas bajas de Carolina Herrera

Puedes combinar este look con una bolsa chic y pequeña y agregar unos lentes oscuros y joyas.

Short con camisa y alpargatas bajas

Otro look con el que puedes deslumbrar y que llevó la reina Letizia es llevar un short con una camisa.

Para este atuendo fresco y elegante agrega unas alpargatas bajas de la famosa diseñadora y complementa con una bolsa chic.

Maxi vestido y alpargatas bajas

Nada más fresco y elegante para el verano que llevar un maxi vestido floreado y ancho de mangas largas.

Combina esta prenda chic con unas alpargatas bajas de Carolina Herrera y complementa con lentes y joyas para destacar.

Jeans con chaqueta y alpargatas bajas

En otro look casual, moderno y elegante puedes llevar unos skinny jeans con camiseta y complementar con una chaqueta ya sea de mezclilla, de cuero, o cargo.

Y por supuesto, lleva este look de la forma más cómoda con unas alpargatas bajas, una bolsa, y lentes y vas a destacar a donde vayas.