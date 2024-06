¿Qué es el ‘kitty cut’? el corte que te viene genial si tienes cara redonda

La moda es cíclica, y es por esto que vemos cómo ahora las tendencias de los años 70 y 80 regresan con más fuerza. Ahora para este verano volvió un estilo de cabello que conquistó el mundo hace casi medio siglo. Se trata del ‘kitty cut’ o corte de gato, que se adapta muy bien a las mujeres de cara redonda que están buscando un aire retro y desenfadado.

Este corte de cabello, de acuerdo con la revista ¡Hola! “se abre sobre el rostro, capa a capa, acentuando las facciones y aportando mucho volumen. La reminiscencia a esta década se refleja en la fluidez y movimiento, así como en la textura natural y desenfadada del cabello”.

Es una excelente opción para quienes buscan un estilo fresco y juvenil, especialmente adecuado para rostros redondos y cabellos de textura fina a media. Sin embargo, puede no ser la mejor elección para rostros alargados, cabello muy rizado o grueso, o estilos más formales.

Esto se debe a que “da mucha estructura y movimiento al cabello, sobre todo porque se suele peinar con forma redonda y raíces elevadas para que quede esponjoso y es definan bien las capas en torno al rostro”, según el portal Mujer Hoy. Esta tendencia regresa porque está inspirado en las tendencias de la cultura japonesa y coreana, conocido por su apariencia juvenil y su capacidad para enmarcar suavemente el rostro.

El “kitty cut” se caracteriza, sin dudas, por su flequillo recto o desfilado, que suele ser grueso y cubrir la frente, añadiendo un toque juvenil y delicado. Además, el cabello se corta en capas suaves que enmarcan el rostro. Las capas, por lo general, empiezan desde los pómulos o la barbilla, creando un efecto de “cara de gato” que suaviza las facciones.

Mientras que las puntas del cabello suelen estar desfiladas, lo que añade movimiento y ligereza al corte. Aunque es común en longitudes medias, este corte puede adaptarse a cabello corto o largo, manteniendo las capas y el flequillo característicos.



¿Por qué es ideal para los rostros redondos?

Pas chicas con este tipo de cara les queda perfecto el corte gatito porque les enmarca el rostro, ya que las capas suaves y el flequillo ayudan mucho y crear la ilusión de una forma más alargada. También este estilo añade definición sin ser demasiado severa, lo que ayuda a suavizar las facciones redondas. En tanto, el flequillo y las capas pueden añadir altura visual a la parte superior de la cabeza, equilibrando la redondez del rostro.

El “kitty cut” no es una buena alternativa para las mujeres que tienen el cabello muy rizado o grueso, porque puede no adaptarse bien a este estilo, ya que las capas y el flequillo pueden ser difíciles de manejar y mantener. Igualmente si prefieren un look más clásico y formal, este corte puede parecer demasiado informal y juvenil.