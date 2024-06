Cate Blanchett es una de las actrices más cotizada en la industria del cine: ganadora del Globo de Oro a la Mejor Actriz por su interpretación en la película Elizabeth y nominada al Premio Oscar en 2021.

Así como su carrera artística es exitosa, así lo es en las pasarelas de la moda y lo demostró al conquistar el front row de la Semana de la Moda de Haute Couture en París!

Blanchett se lució en el desfile de Armani Privé con un espectacular mono pareo con escotazo con el que ha demostrado que no hay tendencia que se le resista y que ella no luzca mejor que nadie a sus 55 años.

Blanchett corre el riesgo con elegante escote

Según la revista Glamour, la actriz mostró su versión más sensual con un exquisito total black que se veía iluminado por un escote en V sumamente profundo, pero muy sofisticado, dejándonos claro que se pueden correr riesgos de estilo y salir victoriosa, siempre y cuando elijas las piezas adecuadas.

Se trata de un mono en color negro, cuyos pantalones tienen un toque de drama, gracias al efecto de la tela de los costados. Por supuesto, lo que más llamó la atención es el escote del top que se extiende casi a la altura del ombligo.

“Lo que permite que este look funcione es lo arquitectónico de las prendas, pues estamos ante una propuesta mucho más vanguardista, donde las piezas componen un discurso visual más interesante que los cortes comunes”, destacan los expertos.

Complementó el look con joyas al mínimo para lograr una apariencia mucho más sofisticada y elegante y el cabello con un peinado hacia atrás de un acabado natural.

Al estilo de Cate Blanchet: Los tipos de escotes ideales para lucir sensuales y elegantes a los 50 Cate Blanchet se lución en la Semana de la Moda en París ( Stephane Cardinale - Corbis / Pascal Le Segretain / Adam Amouri/Foto: Getty Images)

Escotes en tendencia y sensuales a los 50

Los escote le dan a las prendas de vestir ese toque de sofisticación, elegancia y sensualidad a una mujer. Si eres de más de 50 años no hay excusa para no usarlo, pues existen varios tipos que te permitirán mostrar sutil, romántica y sensual dependiendo del corte de cada uno.

Escote barco o bateau

Clásico y sensual a la vez. Le da protagonismo a la clavícula, al cuello y a los hombros.

Escote halter

Se ajusta en el cuello y luego cae cubriendo todo el pecho. recuerda a los años 90 y, si tienes la espalda muy ancha, lo mejor es evitarlo porque la exagera.

Escote redondo

Clásico y versátil, ideal para dar vida a looks súper femeninos.

Escote cuadrado

Igual de clásicos y versátiles que los redondos pero menos románticos y más sobrios.

Escote corazón

El estandarte de un look romántico es este tipo de escote. Típico de vestidos tipo princesa y, si no, infalibles para dotar de romanticismo a cualquier look y subirle el volumen al factor femenino.

Escote palabra de honor

También conocido como strapless. De corte recto y sin tirantes dejando los hombros al aire. Clásico y sensual, siempre.

Escote profundo

Para las más atrevidas. Es ese que forma una V pronunciada que, generalmente termina en el ombligo, dejando a la vista más piel de lo que muchas tienen la valentía de mostrar.

Escote asimétrico

Muy sensual eso de dejar un hombro a la vista y el otro no. Hay algo de misterio y de seducción. Es elegante y, dependiendo, el tejido del traje o la blusa y el diseño, puede ser hasta romántico.

Escote lágrima

Es ese hoyo ovalado que se forma en el centro del pecho generalmente en un escote halter.

Hombros caídos

Ese que deja los hombros al aire pero con el delicado gesto de tela que arropa los hombros y si esta cae pues más honor a su nombre y más dramático el look.

Escote en V

Es aquel cuyo corte forma una V que suele encontrarse en el centro del pecho. Siempre elegante, ayuda además a estilizar la figura.

Escote en W

Dos arcos que enmarcan los pechos y terminan en una punta pronunciada al centro, formando una W. Es uno de esos tipos de escote que da volumen y no es tan obvio.