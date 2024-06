Si tienes el cabello fino, las mechas ‘lowlights’ te darán el volumen que estás buscando

Es común asociar las mechas a aclarar el cabello para dar mayor iluminación. Sin embargo, hay una técnica que es todo lo contrario, son las “lowlights” o también conocidas como las mechas oscuras, y son una gran alternativa para lograr un cambio de aspecto muy natural. Además de rejuvenecer tu apariencia, esta técnica se usa para darle volumen a la melena.

Cuando el cabello es castaño, estas mechas suelen ser chocolate o si tiene la cabellera clara, pues las lowlights son un poco más oscuras. De acuerdo con la revista Marie Claire, una de las ventajas de esta técnica es que no requiere decoloración, por lo que la hebra capilar sufre menos daño. El aspecto que se logra es sutil, pero bastante hermoso.

“Las lowlights son las mejores amigas del pelo más fino ya que consiguen proporcionar volumen y profundidad incluso en este caso”, expresaron los expertos al medio de comunicación. Aunque para dar mayor dramatismo, “se suelen combinar, en la mayoría de los casos, con las mechas claras colocándose a lo largo de las raíces para dar volumen, o a lo largo de todo el cabello para proporcionar textura.

Las lowlights pueden dar un aspecto más sofisticado y natural. Al añadir tonos oscuros, se consigue un look más elegante y menos artificial que puede realzar las facciones y complementarse bien con diferentes estilos y colores de ropa.

Elegir las mechas lowlights puede ser una excelente opción para quienes buscan un cambio sutil, pero significativo en su apariencia. A diferencia de las highlights, las lowlights requieren menos mantenimiento porque el crecimiento de la raíz es menos notorio.

Además, de que son menos agresivas para el cabello, ya que no implican el uso de decolorantes fuertes como en las highlights. Otra de sus bondades es que funcionan bien con todos los colores de cabello y pueden ser una excelente manera de suavizar el aspecto de las canas.

Sin embargo, no todo es color de rosas, si no se eligen los tonos adecuados, las lowlights pueden hacer que el cabello luzca apagado o sin vida, y si no te gustan, corregirlas puede ser más complicado que aclarar las highlights.

Estas mechas son una opción excelente si buscas un cambio sutil que añada profundidad y dimensión a tu cabello. Son especialmente beneficiosas para el cabello fino, ya que pueden hacerlo lucir más voluminoso y saludable sin el daño que podrían causar las técnicas de aclarado intensivas.