¿Quieres lucir natural? Las razones por las que las mechas ‘teasy lights’ serán tu mejor elección

Muchas de nosotras buscamos un cambio de apariencia, pero sin que esta realmente radical, aunque sí que nos aporte mucha naturalidad, así como rejuvenecimiento. En el mundo del estilismo hay muchas técnicas, sin embargo, hay una que se adapta a estas exigencias, especialmente porque el mantenimiento es muy bajo, son las mechas ‘teasy lights’.

Esta es una de las preferidas por quienes están buscando algo sencillo, pero certero, porque le aportan mucha iluminación a la cabellera, y a esto se le suma que suaviza las facciones del rostro, y aportan mayor volumen y movimiento al cabello. Sin dudas que es un es una buena elección, porque quita 10 años de encima.

De acuerdo con el portal de Garnier, especialistas el cuidados del cabello, “se trata de una técnica de aclarado de medios a puntas que proporciona un efecto óptico de varias dimensiones. Además, al no aplicarse en la raíz mantiene la melena con una apariencia más saludable. Al igual que las mechas balayage se aplican a mano alzada con un cardado de mechones previo para un resultado natural y un efecto de aclarado de sol”.

Ellos afirman que las pueden llevar tanto las castañas como las rubias. Hay quienes las confunden con las mechas “babylights”, pero aseguran que son un híbrido entre los reflejos tradicionales y las mechas balayage. Las “teasy lights’, a diferencia “babylights”, no se aplican desde el cuero cabelludo.

Ana Lérida, directora del salón Anara by Ana Lérida, explicó para la revista Mujer de hoy, explicó que se “aplica el color más claro de tal manera que no aparezca el efecto raíz. (...) (La coloración) no se aplica totalmente pegado a la raíz, sino que se hace un barrido algo más abajo para no alterarla, se difumina mejor con el tono de base”.

La experta acota que, aunque no requiere tanto mantenimiento, es necesario tomar algunas medidas para cuidar el cabello, ya que sufre un proceso agresivo de decoloración: “Tendrás que usar un champú sin sulfatos que mantenga la viveza del color y, si el tinte empleado es muy rubio, será mejor que optes por una gama específica para este color de pelo y así evitar que vire a verde o a naranja durante el verano. Después no te olvides del acondicionador y, una vez a la semana, aplica una mascarilla de color o una hidratante.