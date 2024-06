Las blusas de manga globo son la sensación del 2024: cómo llevarlas para ocultar los brazos de murciélago

Las blusas de manga globo se han convertido en las favoritas del 2024 y es que además de ser elegantes, ayudan a ocultar los brazos de murciélago.

Se trata de una manga larga con volumen en la parte superior del brazo y más ajustado desde el codo a la muñeca, que da una idea de un globo en los brazos.

Con este tipo de blusas ni se notarán tus brazos gruesos, así que te decimos cómo combinarlas con jeans en looks modernos, elegantes y cómodos este 2024.

Looks con blusas de manga globo para ocultar los brazos de murciélago este 2024

Blusa manga globo con mom jeans y tacones

Un look moderno y elegante con el que disimularás los brazos de murciélago es llevar una blusa manga globo con unos mom jeans.

Complementa este look con unos tacones con brillos para darle un toque glamuroso a tu look y por supuesto agrega una bolsa pequeña pero elegante para elevar el look.

Blusa manga globo con skinny jeans y stilettos

Si quieres algo más elegante entonces puedes combinar una blusa de manga globo con unos skinny jeans celestes.

Para este look puedes optar por unos stilettos, lentes oscuros, y una bolsa pequeña o mediana que complemente tu atuendo a la perfección.

Blusa manga globo con wide leg jeans y botines

Si quieres lucir más estilizada y hasta alta, entonces puedes combinar una blusa de manga globo y combinarla con unos wide leg jeans que alargarán tus piernas.

Para este atuendo puedes complementar con unos botines blancos o negros, y una bolsa en el mismo tono, y por supuesto agrega accesorios y joyas.

Blusa manga globo con jeans con ruedo ancho

Para destacar con tu look y ser la más arriesgada y atrevida puedes lucir una blusa manga globo con unos jeans de ruedo ancho.

Esto hará que tus tobillos queden al descubierto y sumen algunos centímetros a tu altura, y lo mejor es combinarlo con stilettos y puedes agregar lentes oscuros y una bolsa mediana o pequeña.