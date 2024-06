Vuelven los cinturones anchos: combínalos con jeans y vestidos para definir tu silueta

La noche de este jueves 20 de junio, la cantante Karol G presentó su nuevo tema y videoclip “Si antes te hubiera conocido”, que promete ser la canción del verano, pero no es lo único que se vaticina como una tendencia en estos tres meses, sino también la vestimenta que usó para el clip del tema.

La estrella musical nos hizo recordar el inicio de los años 2000. Con jean flare y un cinturón ancho ala cadera evocó el pasado para traerlo de vuelta y posicionarlo. Este accesorio muy cotizado cuando inicio el milenio llega en buen momento, pues es perfecto para usarlo con jeans y vestidos.

Los cinturones anchos no pueden faltar en ningún armario, ya que estos aportan mucho volumen y también moldean silueta de cualquier tipo de cuerpo, ya que si no tienes muchas caderas, se convertirán en tu mejor aliado, porque creará las curvas que tanto deseas.

Es importante tener presente en qué parte del cuerpo te queda mejor: cintura o cadera. Todo dependerá del efecto que desees lograr. Para una silueta definida y una apariencia pulida, opta por usar el cinturón en la cintura. Para un estilo más casual y relajado, el cinturón en la cadera puede ser una gran opción. Experimenta con ambas opciones para ver cuál te sienta mejor y se ajusta a tu estilo personal.

Si debes tener en cuenta el material y los accesorios que tenga, ya que esto marcará la diferencia. Si tienes poca cintura, unos con tachuelas o de hebilla grande, que caiga a la altura de las caderas, las marcará y definirá. Además, que la hebilla te dará distinción y también ayudará con los estilos que deseas proyectar.

Hay que asegurarse de que el cinturón no domine el atuendo. Debe complementar, no eclipsar, por eso si eres más baja, elígelos anchos, que no sean demasiado grandes para no acortar tu figura. También procura que su color combine con otro elemento del atuendo, como los zapatos o la cartera, para un look cohesivo.

A la hora de usarlos con vestidos, lo ideal es hacerlo con los que son sueltos o de corte recto, ya que el cinturón puede proporcionar estructura y forma. Cuando se trata de maxivestidos, ayudan a romper la longitud de estos y añade un toque moderno. También son perfectos para estilos más informales y relajados. Los cinturones elásticos quedan muy bien.

Pero, si los quieres llevar con pantalones o faldas, trata de realzar la cintura. El toque chic lo conseguirás si metes las blusas adentro del jean para un look más estilizado y ordenado. Los expertos también afirman que quedan perfectos con jeans de straight o flare, porque crean un look equilibrado y sofisticado. Eso sí, debes usarlo con blusas ajustadas o suéteres metidos en el jean y completar con tacones o mocasines.