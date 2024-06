Para que no luzcas acartonada ni te sumes años: 4 errores que debes evitar al llevar un blazer este 2024

Si no quieres perjudicar tu imagen llevando esta prenda evita cometer estos errores

Los blazers se han convertido en una de las prendas favoritas por las mujere s, pues son elegantes y le dan un toque diferente a tu look.

Sin embargo, existen algunos errores que debes evitar cometer al usarlos, o si no te verás muy seria, aburrida y acartonada, y hasta te puedes sumar años, y aquí te decimos cuáles son.

Errores que debes evitar al llevar un blazer este 2024 si no te quieres ver seria y acartonada

Usar un blazer muy grande y largo

Si no quieres lucir muy acartonada en tu look este 2024 debes evitar llevar un blazer que sea muy grande para ti y largo, no importa la combinación con la que lo lleves.

Para que luzcas moderna y chic lo mejor es llevar un blazer de tu talla, que máximo te llegue por las caderas y no sea oversize.

Combinar blazer con pantalones muy anchos

Otro error en el que debes evitar caer es llevar blazer con pantalones muy anchos, pues te verás aburrida y te sumarás edad.

Lo mejor es combinarlos con shorts, faldas, jeans ajustados, o pantalones pitillo, deja los anchos para otros looks y combinaciones.

Llevarlos con looks completamente del mismo tono

Tampoco debes llevar un blazer del mismo tono que el resto del outfit, es decir, si vas a llevar un blazer negro no lo combines con blusa, pantalón y zapatos en el mismo color.

Lo mejor es que el blazer sea de un tono diferente para que destaque y no te haga lucir aburrida, acartonada y más vieja.

Combinar blazer con vestidos anchos

También es un error que te hará lucir acartonada y aburrida llevar blazer con un vestido que sea largo y ancho.

Si lo vas a combinar con vestido que sea ajustado, corto, con aberturas, pues si no te vas a sumar años así que sigue este consejo.