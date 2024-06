¡Dile adiós al coquette! El look ‘pijamero’ arrasa y así te puedes sumar a la tendencia más cómoda del 2024

Look pijamero en tendencia 2024

¿Salir en pijama a la calle está de moda? Por más sorprendente que suene, sí, y cada vez son más las mujeres que suman a la tendencia de outfits que no solo son cómodos, sino que, en sí mismos, poseen un aire glamuroso que no puedes dejar pasar y que se está convirtiendo en uno de los más encantadores de este año.

A finales de 2023 y principios de este año, la moda ‘coquette’ irrumpió en los armarios de las mujeres, sin embargo, otros estilos han venido a arrebatarle la corona al que pareciera ser uno de los grandes ganadores del 2024, con ese glamour y feminidad que parecía no tener comparación.

Esta es la razón por la que el lujo silencioso, y los looks old money siguen siendo los estilos predilectos de las amantes de la moda; sin embargo, hay un tipo de outfit que promete hacer realidad el sueño de algunas mujeres de salir en pijama a la calle sin perder el glamour, y si pensabas que esto era imposible, espera a ver los outfits que estamos por presentarte.

¿Qué es el estilo pijamero?

Las tendencias de moda ya nos auguraban el éxito de los pantalones fluidos que se acercan mucho al tipo de bajos que se usan en los outfits del estilo pijamero, manteniendo la esencia de los outfits de este 2024 que siguen el eje de ser glamurosos, cómodos y además favorecedores para todos los cuerpos.

Son las mujeres amantes de la moda, las que han colocado al estilo pijamero como el predilecto de los climas cálidos y temporadas como la primavera-verano, se trata de un look que se compone de piezas fluidas regularmente hechas a partir de telas satinadas con estampados florales, abstractos o de rayas que emulan a una pijama sin terminar de serlo.

Lo mejor de todo es que el estilo pijamero es ideal para todas, pues esa soltura que posee, no solo es cómodo, también es ideal para todos los cuerpos por su estilo oversize, así que es favorecedor y más chic de lo que piensas.

¿Cómo sumarse al estilo pijamero?

No existe gran ciencia para sumarse al estilo pijamero, pues en sí, se trata de una serie de conjuntos completos hechos a partir de telas satinadas que no querrás dejar pasar, más bien, depende de la ocasión para saber con qué calzado podrías combinarlo.

Es ideal para estilos formales, así que si te gustaría sumarte a esta tendencia y darle un toque elegante, entonces complementa tu look con unas sandalias de tacón que le darán este aire veraniego a tu look que no querrás dejar pasar, o bien para un outfit con más carácter y perfecto para el día, añade tenis blancos o de colores que por cierto, estarán en tendencia, también puedes usar sandalias planas y de lazos que serán perfectas para auna tarde de vacaciones.

Por otro lado, si lo que quieres es algo ‘distinto’ entonces suma unos mules o mocasines bajos, tendrás un outfit sumamente elegante sin la necesidad de combinarlo con tacones, tendrás un look ganador en muy poco tiempo, así que dale una oportunidad al estilo pijamero y deslumbra con algo que sale de lo convencional.