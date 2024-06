Uñas cherry, la manicura con estampado de cereza que causa furor en redes y vemos por todos lados

Si quieres salir de los típicos modelos aburridos y sin vida, te presentamos las uñas cherry, con un estampado de cereza bonito y llamativo que cautiva a todas este verano 2024.

PUBLICIDAD

A propósito de los días más divertidos del año, donde tenemos muchos compromisos sociales y los colores vibrantes toman las tendencias, no te cohíbas de salir de la zona de confort de esta forma tan coqueta.

Las cerezas toman la delantera ante el resto de estampados frutales, algo que nos recuerda a nuestra adolescencia, porque a principios de los 2000 fueron furor gracias a personajes como Betty Boop.

Diseños de uñas cherry para llevar este 2024

Eso sí, desde aquel momento hasta ahora se ha reinventado bastante este modelo, que ahora se agrega a alternativas más clásicas como las francesas.

Añade sobre la base lisa un montón de cerezas repartidas por todas tus uñas, para darle mayor atractivo y feminidad. Busca que se mantenga en la misma paleta cromática del rosado, rojo y nudes, lo que potenciará su belleza.

Por otro lado, famosas como Hailey Bieber nos recuerdan que lo de este año son los efectos glaseados o perlados, que también se conjugan bien con las uñas cherry. Solo bastará un par de cerezas en unos dedos para restarle sobriedad y pasarlo al bando juvenil.

“El motivo cereza puede aplicarse en micropatrones tipo pluma, y no necesariamente en todas las uñas. Y para que tu manicura sea elegante, opta por una base nude o transparente y elige tonos intensos de rojo para dibujar la fruta: El rojo carmín y el verde abeto son los mejores colores”, explican desde Vogue, para no sobrecargar el look.

Es importante que si lo haces tú desde casa, optes por pinceles finos y tengas buena precisión para alcanzar un aspecto pulido y sofisticado. Esto es clave cuando hacemos ilustraciones, pero en caso de que no podamos, mejor recurrir a una experta.