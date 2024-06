¡Adiós balayage! Las mechas ‘highlights’ serán las más pedidas este 2024: aportan brillo y rejuvenecen

¿El fin del balayage se acerca? Aunque esta es la técnica que se ha coronado como la reina de los salones de belleza, poco a poco se han popularizado otro tipo de mechas que, además de ser menos invasivas con tu cabello, aportan diferentes beneficios como luminosidad y modernidad.

Si estás buscando algo diferente para tu cabello entonces, esta es la señal que necesitabas, pues las mechas que estamos a punto de presentarte no solo serán tendencia, sino que prometen darle este toque rejuvenecedor a tu look que tanto anhelabas, y lo mejor de todo es que mantiene una esencia natural que no hace más que potenciar tu belleza.

Así que dale un ‘refresh’ a tu estilo con un cambio de look que no hará más que beneficiar tu rostro, y es que son los expertos los que proponen las mechas ‘highlights’ como las clásicas atemporales que se posicionan como unas de las más populares este año y que te hará lucir moderna y chic.

¿Qué son las mechas highlights? Pinterest (Pinterest)

¿Qué son las mechas highlights?

Si estás harta del famoso balayage, entonces dale un toque distinto a tu cabello con las mechas highlights, ten cuidado que estas suelen confundirse con las babylights y las lowlights, pero a diferencia de estas, las antes mencionadas brillan por características que las hacen una de las propuestas más irresistibles y únicas en el mercado.

Se trata de una técnica que es mucho más visible que las babylights, pues, mientras estas aportan pequeños destellos de luz, las highlights separan mechones de cabello más gruesos para comenzar su decoloración, comenzando desde la raíz hasta las puntas que usualmente se hace tres tonos por encima del cabello de quien apueste por ellas.

Aunque trata de crear reflejos sutiles a partir de su decoloración, el cambio en sí es visible, pero no te preocupes que se trata de un tipo de mechas que, al paso de los años se han convertido en sus favoritas gracias a que aportan un cambio que da luminosidad al cabello creando exquisitos contrastes.

Las mechas highlights en tendencia 2024 Pinterest (Pinterest)

¿A quién favorecen las mechas highlights?

Esta técnica de aclarado se ha popularizado desde 1960, es una de las mejores opciones, incluso para disimular las canas, además da luminosidad y profundidad a tu cabello mientras da ese toque moderno a tu look que tanto estabas buscando.

Las mechas highlights brillan por sus formas suaves en las que logra iluminar el cabello, sin embargo, hay que tener en cuenta que debe hacerse con la ayuda de un experto colorista que te ayudará a encontrar el color ideal para tu cabello, pero, debes tener en cuenta que, si tu pelo ya ha pasado por otras decoloraciones, podría ser contraproducente y dañarlo todavía más.

Por otro lado, se trata de una técnica noble, que le queda a todas, y se adapta perfectamente al color de tu raíz, por lo que no importa el tono de tu base, siempre encontrarás uno que se adapte a ti. Si no te gustaría apostar por las clásicas highlights, entonces alguna de sus variantes seguramente te encantará como las highlights chunky y las baby highlights.