¿Qué es la moda dopamina? La tendencia más feliz que usa los colores para mejorar el ánimo

La primavera y el verano siempre son sinónimos de colores llamativos que evoquen frescura y alegría. No en vano está ciencia de la psicología del color, que nos indica el poder que estos tienen sobre el ánimo del ser humano, ya sean cálidos o fríos, ambos pueden llevarte desde una alegría hasta la plena calma. Y los outfits no escapan a esto.

Es por esto que en el 2012 llegó para quedarme la moda dopamina, que surgió a partir de un estudio realizado por Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern, según un artículo publicado por la revista Vogue. Se trata de usar determinados colores y estilos de prendas para que estos aumenten la dopamina, el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central.

Este se encarga de generar motivación, el humor, el sueño y también induce una sensación de felicidad. El docente que dirigió la investigación, Adam D. Galinsky, le explicó a The New York Times que “la ropa afecta la forma cómo otras personas nos perciben y además, cómo pensamos sobre nosotros mismos”. Así no solo es elegir qué prenda ponerse, sino también el color.

En la moda dopamina predominan ciertos colores: amarillo, anaranjado, rosa, rojo, verde y azul, porque transmiten alegría, tranquilidad, entusiasmo, pasión, confianza, equilibrio y energía. Sin embargo, es importante, que se sepan combinar para lograr el efecto que se desea. Entonces, es crucial lograr un contraste, al usar colores opuestos en la rueda de colores para un look audaz y llamativo, por ejemplo, azul y naranja.

O también tonos análogos, es decir, que están juntos en la rueda de colores para un aspecto armonioso y suave, como el azul y verde. Pero, también se puede optar por algo menos arriesgado, como un solo color para todo outfit.

Cómo lograr un look atractivo

Para impactar tanto a los demás, como a tu propio cerebro para que segregue dopamina es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1. Equilibrio: Combinar colores brillantes con piezas neutras para evitar que sea demasiado abrumador.

2. Accesorios: Utilizar accesorios vibrantes para añadir toques de color sin comprometer todo el outfit.

3. Capas: Agregar capas de diferentes colores para crear profundidad y dinamismo.

4. Texturas: Mezclar diferentes texturas para añadir interés visual.

5. Confianza: Vestir los colores con seguridad para proyectar un look de impacto.

Si tienes más de 30 años, podrías decir que este tipo de no es para ti; sin embargo, estás equivocada ya que esta moda no tiene un límite de edad, la clave está en elegir los colores, las prendas y texturas que vayan mejor con tu estilo y tipo de cuerpo, de modo que realce tus atributos y disimule aquellas zonas que no te favorecen.