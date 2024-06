¿Adiós mules? Las sandalias de tacón ‘sensato’ serán furor: así las puedes usar de forma casual y elegante

La llegada del verano solo puede significar una cosa, “temporada de sandalias” y este año, los diseños que prometen ser unos de los más populares son los flips flops, las trenzadas y las ‘joya’, pero si lo tuyo no es lo plano, sino un toquecito de altura, entonces llegaste al lugar correcto.

Medios especializados en moda alrededor del mundo ya auguran el éxito de las sandalias de tacón ‘sensato’ y aunque el nombre pueda desequilibrarse un poco, es posible que ya las conozcas e incluso formen parte de tu día a día, pues no se trata de un diseño que haya pasado desapercibido en el pasado, al contrario.

Outfit con sandalias de tacón sensato

Se trata de uno de los calzados más cómodos y perfectos para la temporada de verano, razón por la que muchas mujeres apostarán por ellos afianzando el éxito que los expertos predicen sobre estas sandalias que además de dar altura son igual de cómodas sin llegar a ser completamente planas.

¿Qué son las sandalias de tacón ‘sensato’?

Las sandalias de tacón ‘sensato’ no es más que un tipo de calzado se caracteriza por tener un tipo de tacón cuadrado y plano, lo que permite una mayor comodidad y facilidad para caminar a diferencia de los de ‘aguja’ pues tiene un punto de apoyo que ayuda a quien los utilice a conservar el equilibrio y caminar libremente por diferentes espacios.

Este calzado de tacón que promete suma comodidad, es sin duda alguna, una excelente opción si es la primera vez que usas un calzado que de altura, pues permiten estabilidad y claro, son perfectos para hacerte lucir más alta. Si por el contrario, te consideras una experta, entonces son ideales para ti si lo tuyo es siempre ir conforme a lo que dictan las tendencias y ayuda a que luzcas elegante y perfecta para un outfit casual que mantenga la elegancia.

Sandalias de tacón sensato

¿Cómo usar sandalias de tacón ‘sensato’?

Las sandalias de tacón sensato son tan versátiles que no querrás quitártelas, quedan con todo y son perfectas para una salida casual como para ir a la oficina, pues sus estilos son tan variados que seguro habrá uno que se adapte perfectamente a tus necesidades.

Si lo tuyo es lo casual pero que sea lo suficiente elegante para gritar glamour, entonces combínalo con vestidos cortos, o bien, con jeans y blusas románticas de grandes olanes, corsés, de tipo boho o incluso camisas oversize.

Se trata de un calzado que además de cómodo es versátil, así que si lo que buscas es un outfit que sea apropiado para una cena romántica, salida nocturna con amigos, o hasta un look de invitada en una fiesta en climas calurosos, entonces combina tus sandalias de tacón ‘sensato’ con pantalones sastre, total looks, blazers y texturas como las de efecto piel y hasta plumas.

Este tipo de sandalias, además poseen un aire sensual, así que no olvides potenciar su efecto con vestidos ceñidos, texturas como plumas o blusas de manga abullonada, dales el protagonismo que se merecen combinándolos con looks completos dejando que estos destaquen por sí solos, así que no temas en darle ese toque de color a tu outfit con un tono o diseño distinto al de tu look, eso sí siempre conservando equilibrio y armonía.