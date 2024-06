Qué es el microneedling, el procedimiento que Sofía Vergara confesó amar porque la mantiene joven

Al igual que muchas celebridades de Hollywood, Sofía Vergara se posicionó a favor de las cirugías estéticas y dejó atrás el prejuicio que existía en su contra, recordándonos que no hay nada de malo en querer lucir fabulosas y echar mano de las herramientas que tenemos a nuestro alrededor para ello.

PUBLICIDAD

Además, esto no es estar peleado con el amor propio o el autoestima. Al contrario, apostar por vernos bien refleja que nos cuidamos y esto impacta directamente en la seguridad, confianza y una mejor relación con nosotras mismas.

Sofía Vergara confiesa los tratamientos estéticos que se hace y habla del microneedling

Según Glamour, la protagonista de Griselda fue tajante al aseverar que no se ha sometido a más cirugías estéticas porque no tiene tiempo suficiente que dedicar al posoperatorio y a la recuperación por lo ocupada que se encuentra su agenda constantemente.

Sofía Vergara en traje de baño Instagram: @sofiavergara (Instagram: @sofiavergara)

“Se llama envejecimiento, se llama soy vieja. Por eso parezco diferente”, empezó diciendo a esos detractores que la acusan de haberse hecho muchos tratamientos y ya no luce como antes.

“Siento que voy a hacer todas las cirugías plásticas que pueda cuando esté lista. Me gustaría tener más tiempo de inactividad, ya me hubiera hecho muchos arreglos. Pero, como estoy delante de la cámara, no es como que pueda hacerme un procedimiento y luego sentarme en mi casa a recuperarme durante semanas”, dijo.

“Me hago microneedling, pequeños láseres para los capilares porque tengo rosácea. Me pongo botox en los ojos y en el cuello con regularidad; pequeñas cosas que no necesito permanecer en casa durante un mes porque, por desgracia, no puedo”, agregó.

Sofía Vergara La actriz siempre derrocha estilo (Instagram)

El microneedling que tanto ama Sofía Vergara consiste en un método para desencadenar la respuesta de reparación de la piel. Las agujas de un dispositivo de microneedling perforan la piel para crear una lesión cutánea, desencadenando la generación natural de colágeno.

Quienes lo han probado aseveran que es efectivo para mejorar la apariencia de la piel, ayudando a reducir arrugas, manchas, cicatrices de acné, reduce espinillas, regula el exceso de grasa y sebo, elimina las pieles muertas, entre otros.