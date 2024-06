Las blusas ‘María Félix’ vuelven a ser tendencia y prometen el look más chic: así las puedes usar con jeans

A punto de darle la bienvenida al verano, existe una prenda que mezcla la elegancia y glamour que algún día caracterizaron a María Félix, quien es considerada no solo como un ícono de la moda sino la musa de esta temporada que, además propone traer de vuelta una de las prendas más cómodas y ligeras para climas de extremo calor.

No te preocupes que la nueva propuesta de blusa que te traemos no es exclusiva para estos climas, pues su color, elegancia y versatilidad son perfectos para usarse en cualquier momento del año, ya sea que haga calor o demasiado frío, es perfecta para ti, y digna de elegancia que caracterizaba a ‘La Doña’.

Maria Felix Keystone / Hulton Archive / Getty Images (Keystone/Getty Images)

Además, este ícono del cine mexicano, no solo propone el uso de amplios vestidos, joyería exclusiva o prendas demasiado costosas, a veces solo se trata del uso de una blusa que hoy en día sigue siendo popular y es posible encontrar a un bajo costo sin la necesidad de gastar demasiado dinero, incluso, puede ser que ya la tengas en tu armario.

¿Cómo es la blusa ‘María Félix’?

Como tal no existe una blusa que lleve el nombre de María Félix, pero si hay un diseño que se ha ganado ese ‘apodo’ por ser una de las prendas que la famosa actriz e ícono de la moda portó con elegancia y porte décadas atrás, demostrando que no son necesarios suntuosos vestidos para atinar uno de los looks más classy sin demasiado esfuerzo.

La famosa actriz del cine de oro mexicano, portó con mucho estilo blusas boho con tintes hippie y aires gitanos, se trata de ni más ni menos que de una prenda de color negro que deja expuestos los hombros y promete la elegancia que caracterizaba a María Félix y no solo eso, sino que, propone uno de los looks casuales más bonitos que no requieren demasiado tiempo, por lo que no tendrás que quebrarte la cabeza pensando en qué vas a utilizar y cómo lo vas a combinar.

Fue el sitio web Vogue quien se dio a la tarea de demostrar que el estilo boho comenzó con María Félix y no necesariamente en décadas posteriores, llevando esta prenda de tintes hippies con mucho orgullo combinándolas con largas faldas de estampado paisley, enseñando que, este 2024, se trata de revivir algunos de los looks íconos de las décadas pasadas con un tinte de nostalgia al que muchos nos hemos unido.

Blusa boho negra con jeans Pinterest (Pinterest)

¿Cómo usar una blusa boho negra al estilo María Félix?

Este tipo de blusas boho de hombros descubiertos en color negro son tan versátiles que quedan absolutamente con todo, pero con jeans se convierte en uno de los estilos más fáciles de seguir, ya sea que busques un look casual, entonces suma elementos como gorras, baggy jeans y hasta tenis, ya sea en su forma chunky o apuesta por aquellos de suela plana como Samba o Converse.

Por otro lado, si lo que buscas es un atuendo elegante, suma blusas de escote barco con jeans y combínalos con sandalias, añade joyería como collares y pequeños bolsos que harán que luzcas como toda una diosa perfecta para un look nocturno y casual con amigos.