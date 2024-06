Moda: 5 modelos de zarcillos que debes dejar de llevar porque te hacen lucir envejecida y fuera de moda

Los zarcillos son un complemento vital de tu outfit y aunque muchas veces no le prestas tanta atención como a la ropa que usas debes saber que existen algunos modelos que te hacen lucir vieja.

Y es que algunos zarcillos ya han pasado de moda y en lugar de hacerte lucir moderna y darte elegancia, te están sumando años, y quizás ni lo sabías.

Por eso, te decimos cuáles son esos modelos de aretes que ya debes dejar en el pasado y no usar más si quieres verte a la moda y rejuvenecida.

Modelos de zarcillos que debes dejar de llevar porque te hacen lucir envejecida y fuera de moda

Zarcillos a presión

Los zarcillos a presión que tiene algunas piedras o son largos ya pasaron de moda hace mucho tiempo y no los debes llevar.

Y es que este modelo de aretes te sumará años y te restará hasta elegancia y frescura, así que mejor déjalos atrás.

Zarcillos tipo candelabro

Los zarcillos tipo candelabro que son anchos y dorados o con piedras, ya no están de moda, no importa que combinen con tu look.

Esos aretes te harán lucir como de 60 o 70 años, además que son poco sofisticados, por lo que debes deshacerte de ellos.

Zarcillos tejidos

Los zarcillos tejidos son lindos y delicados, pero ya no son tendencia este 2024 y te sumarán años.

Ya sean de flores, redondos, con dos colores, no realzarán tu look y te harán lucir descuidada.

Zarcillos de concha

Los zarcillos de concha que son largos y tiene conchas superpuestas no son nada elegantes, aunque creas que sí.

Y, además, te sumará años con cualquier look que lleves, así que nunca te favorecerán y es mejor que los dejes atrás.

Zarcillos con perla y dorado

Los zarcillos con perlas y dorados también están fuera de moda, y te harán ver como una señora de 70 o más.

No importa que creas que son elegantes y combinan con tu look, es mejor que no lo lleves en tu atuendo y elijas otra opción.