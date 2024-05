De jumper a romper para verte chic toda la semana: así puedes combinar estas prendas en tendencia

Esta temporada existen dos prendas que no pueden faltar en tu armario: el jumper y el romper. Aunque muchas suelen confundirlos, no son lo mismo y saber las diferencias es clave para estilizarlos de la mejor forma. Las posibilidades son infinitas y aquí te decimos todo lo que debes saber.

Por un lado, tenemos el jumper, conocido también como peto o mono, es una prenda de una sola pieza que generalmente cubre el torso y las piernas. Su diseño incluye tirantes que se sujetan en los hombros, y puede ser sin mangas o con mangas.

Los jumpers suelen ser largos, llegando hasta los tobillos o al menos a las rodillas. Comúnmente hechos de mezclilla, algodón, lino o materiales similares, los jumpers son ideales para cualquier estación del año dependiendo del material utilizado.

Entre las ventajas de esta prenda están que son extremadamente versátiles y pueden ser usados en cualquier temporada. Con mangas largas o cortas, se pueden adaptar a climas fríos o cálidos. Además, los jumpers tienen un estilo clásico y atemporal que nunca pasa de moda. Son increíblemente cómodos, proporcionando libertad de movimiento mientras mantienen un look elegante y cohesivo.

Por otro lado, el romper es una prenda de una sola pieza similar al jumper, pero su longitud es más corta. Cubren el torso y tienen pantalones cortos. Los rompers terminan en la parte superior de los muslos, como un short. Al igual que los jumpers, los rompers están hechos de una variedad de materiales, incluidos algodón, poliéster y mezclilla ligera, lo que los hace ideales para climas cálidos.

La ventaja de los rompers es que son perfectos para el verano, brindando frescura y comodidad en climas cálidos. Al ser una sola pieza, simplifican el proceso de vestirse y garantizan un look completo y coordinado sin esfuerzo. Además, los rompers tienen un aire juvenil y juguetón que es ideal para eventos casuales y salidas informales.

Tanto los jumpers como los rompers son piezas esenciales debido a su versatilidad y comodidad y tener uno de cada uno te permite experimentar con tu estilo.

¿Cómo combinar los romper y jumpers?

Romper de mezclilla con tenis blanco

Romper de mezclilla con tenis blanco

Para un look casual y veraniego, elige un romper de mezclilla combinado con unos tenis blancos clásicos. Esta combinación es perfecta para mantenerte cómoda y fresca durante el día. Completa el look con unas gafas de sol y una bolsa de tela para un estilo desenfadado y juvenil, ideal para un paseo por la ciudad o un día en la playa. Los accesorios adicionales como un sombrero de ala ancha y algunas pulseras finas pueden añadir un toque extra de estilo sin sobrecargar el conjunto, manteniendo un equilibrio entre comodidad y elegancia.

Romper con botas

Romper con botas

Para los días más frescos, un romper es la prenda perfecta, ya que ofrece comodidad y estilo en una sola pieza. Combínalo con unas botas altas para mantener tus piernas abrigadas y añadir un toque sofisticado a tu atuendo. Un abrigo ligero es ideal para esas transiciones de estación, proporcionando la capa adicional necesaria sin sobrecargar el look. Completa el conjunto con una bufanda acogedora para mantenerte cálida y una bolsa de mano elegante para llevar tus esenciales. Este look no solo es chic, sino también funcional, adaptándose perfectamente a las variaciones de temperatura y manteniéndote a la moda en todo momento.

Jumper con tenis

Jumper con tenis

Para un look casual y relajado, opta por un jumper de algodón o tejido ligero en un color sólido o con estampado sutil. Combínalo con unos tenis blancos clásicos y unos jeans ajustados o unos leggings. Completa el look con un bolso cruzado y unas gafas de sol para un estilo casual perfecto para el día a día.

Jumper con sandalias planas o tacón de tiras

Jumper con sandalias planas o tacón de tiras

Busca un jumper de estilo urbano y combínalo con unas sandalias de tiras en tonos neutros o metálicos. Añade una riñonera o una mochila pequeña y unos pendientes de aro para un look moderno y urbano perfecto para explorar la ciudad o disfrutar de una tarde de café con amigos.