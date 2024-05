Qué es el maquillaje terapéutico y para quiénes está indicado

Algunas personas asocian el maquillaje como una herramienta para crear filtros y máscaras que esconde la realidad de una persona que, presuntamente, no se acepta tal y cómo es, o que la propia industria cosmética ha condicionado la autoestima de las mujeres. Sin embargo, hay muchísimas chicas que han visto en el maquillaje una oportunidad para realzar sus atributos y también fortalecer el amor propio, especialmente quienes han sufrido algún padecimiento.

Es entonces, cuando surge el maquillaje terapéutico, que es una acción vista más allá de lograr un resultado estético. La doctora Aurora Guerra Tapia, profesora de Dermatología de la Universidad Complutense y Jefa de Sección de Dermatología del Hospital Universitario 12 de octubre en España, escribió un ensayo sobre este tema en el que afirmó que “las enfermedades de la piel, llamativas a menudo, desagradables frecuentemente, son una barrera hacia la calidad de vida integral, hacia la armonía psíquica”.

Y de aquí, parte el maquillaje como una vía de reforzamiento para la autoestima. Ella afirmó que el acné, la psoriasis, la dermatitis atópica, el vitiligo y la alopecia, entre otras, son las enfermedades cutáneas en las que con mayor frecuencia se enlazan alteraciones psicológicas. Y eso lo sabe muy bien la maquilladora profesional y terapeuta Carolina Donelo, quien tiene una gran mancha a un lado de la cara, lo que le generó grandes inseguridades desde su niñez, incluso, llegó a pensar que nadie la amaría.

Pero, su vida cambió en el 2007, cuando en un viaje alguien la maquilló y su mancha quedó casi cubierta. “Cubrir mi mancha fue una muleta que me ayudó a aceptarla (...) Amo mi mancha, me ha dado tanto en la vida. ¿Me la sacaría? ¡Nunca! es mía me distingue me hace diferente”, dijo en una entrevista.

El maquillaje terapéutico consiste en disimular las lesiones cutáneas para “disminuir la ansiedad y mejorar las relaciones sociales y laborales, y brindarle una mejor calidad de vida a los pacientes”. Son tratamientos que se realizan con cuidados y, por lo general, con asesoría de un experto en la materia para conseguir un buen efecto.

“La idea es que los pacientes puedan maquillarse ellos mismos, camuflar esas imperfecciones y que sea de una forma segura y eficaz, y que se sientan bien”, expresó la semana pasada a Europa Press, María Alen, quien es formadora de los laboratorios Pierre Fabre, que están concienciando a los dermatólogos sobre este nuevo método para mejorar la calidad de vida de millones de mujeres, que sienten verguenza, ansiedad o alguna alteración psicológica por las lesiones.

Esta técnica se trata de que las mujeres sean conscientes de cómo debe ser el mejor maquillaje para su tipo y condición de la piel y acepten su nueva imagen. Tienen características diferentes al maquillaje tradicional, puesto que deben cubrir más, pero dar la misma naturalidad de los demás, que se pueda aplicar y quitar con facilidad, altamente resistentes al agua, que permitan respirar la piel, y que sean hipoalergénica sin conservantes y testeados dermatológicamente.