Gaby Cóceres: de romper estereotipos y cambiar el chip de la belleza desde el ámbito deportivo

El mundo deportivo es un hueso difícil de roer, sobre todo cuando se trata de una figura femenina, y es que en un mundo liderado por hombres, Gaby Cóceres, logró afianzar un nombre, uniendo su talento a personalidades como Inés Sainz, a quien también admira por su prominente carrera periodística.

Gaby Cóceres, una mujer de personalidad extrovertida, sencilla y dinámica, ofreció una entrevista a Nueva Mujer, donde habló sobre las luchas de vivir sola, el amor propio y cómo es que las redes sociales han perturbado nuestra perspectiva de belleza y los procesos de enfrentarse en un mundo liderado por figuras masculinas.

Originaria de Santa Fe, Argentina, Gaby Cóceres es una historia viva de superación, de decir adiós a nuestras raíces, para explorar mundos nuevos, una voz de poder y una mujer que demuestra que los sueños pueden cumplirse.

Actualmente, es conductora de Motociclismo Extremo transmitido por Fox Sports, su camino por el ámbito deportivo, la llevó a atestiguar una de las fiestas más importantes del futbol en Catar, viendo a su compatriota, Lionel Messi, alzarse con la Copa del Mundo en 2022. Fue ella misma quien expresó su emoción por ser parte de esta hazaña.

La periodista deportiva habló sobre su llegada a México, y comentó que su estadía en nuestro país se extendió más de lo esperado, y es que, el plan era solo quedarse por un par de semanas, que terminaron en 9 años de vivir aquí. Sin planearlo, su estancia se hizo más larga luego de que le ofrecieran una beca para estudiar actuación en TV Azteca.

Esto sucedió luego de ser convocada, por su trayectoria como modelo, que inició desde los 13 años, siendo esta la carrera que ayudó a costear sus estudios como actriz, esta es la razón por la que ha comentado que la moda es una de sus grandes pasiones, aunque no terminó de completar su camino en este ámbito por debido a los estándares y medidas que se necesita para hacerlo de forma profesional.

Lo antes mencionado, no impidió que Cóceres encontrara un camino en la moda, donde desfiló de la mano de grandes diseñadores, y externó su amor por la industria y el significado que tiene para ella:

A su vez, refrendó su postura con las redes sociales, pues como es bien sabido, son un arma de doble filo, en la que tendemos a hacer comparaciones del otro y vemos sonrisas inexistentes, pues muchas veces, esas publicaciones son el reflejo de otras personas que solo aparentan vidas muy alejadas de su realidad. Gaby lo explicó con una expresión argentina que dice “El césped siempre es más verde en la casa del vecino”.

Habló de la importancia de aceptarse a uno mismo, vestir con lo que nos sintamos cómodos y olvidarnos de los filtros.

Luego de terminar su carrera de actuación, comenzó su carrera en los deportes, no y la conductora compartió su experiencia, para afianzar un nombre, eso sí, resaltando la lucha de las mujeres por hacerse un lugar en las empresas sin que su trabajo se demerite.

“En general, si se me ha respetado y si se me ha escuchado y si se me ha dado lugar a opinar, pero pienso que también es algo que no es una lucha mía, es de todas las mujeres en general; ir haciéndonos espacio y abriéndonos paso en lugares donde antes no estábamos. Porque pasa en las empresas, pasa en los medios de comunicación, pasa en muchos ámbitos en los cuales las mujeres sí estábamos presente, pero no de la misma forma que los hombres y no de la misma forma que queremos estar”, explicó Gaby Cóceres, refrendando su preocupación por un tema que se está convirtiendo en adicción en adolescentes.