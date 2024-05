Qué son las sandalias cangrejeras, el calzado ideal para looks casuales y cómodos todo este 2024

Si no sabes qué son las sandalias cangrejeras, te estás perdiendo de uno de los calzados más cómodos y a la vez más originales para este 2024. Su peculiar forma es la que los hace muy llamativos y atractivos a ojos de tus cercanos, así que no podrías pasar desapercibidas.

Desde Vogue apuntan que “no importa que tan minimalista o alternativo sea la prenda, el calzado con correas XL se adapta con facilidad a cualquier estilo y, por supuesto, escenario. Todo depende de qué estilo quieres proyectar con el par estrella”.

¿Cómo usar las sandalias cangrejeras este 2024?

Pues bien, una de las mejores maneras de llevar este modelo que cubre todo el pie, pero que es perfecto para pasar muchas horas de pie, es combinarlo con “un minivestido, (ya que) el calzado chunky aporta aquel toque rebelde para rebajar la formalidad en el atuendo y darle una energía más original”, aseguran.

Este equilibrio entre lo casual y lo femenino hace que te veas muy atractiva y original en cada una de tus presentaciones. Son versátiles, adaptable tanto a salidas de día como de noche.

Las influencers y famosas que ya las prueban lo hacen con siluetas coloridas y contrastes entre estampados y texturas para arriesgarte por todo lo alto.

Si llevarás tus sandalias cangrejeras con pantalones largos, trata de que no le compitan en protagonismo. Por ejemplo, puedes optar por la tendencia del monocromático o bien, que al menos pantalón y calzado se combinen.

Busca que estos no sean excesivamente largos y estén por encima del tobillo para equilibrar proporciones, ya que si tienden a lo contrario, te harán ver más pequeña visualmente. Asimismo, no destacarán las sandalias sino que generará un enredo en tu look. Por eso los shorts, las bermudas, los vestidos midi o las prendas con aberturas serán tus aliados.