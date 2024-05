De princesa a diva de Hollywood: así puedes combinar los vestidos de volantes que Eiza Gonzalez y J.Lo están usando

Looks

En días recientes, Jennifer Lopez y Eiza González han dado mucho de qué hablar por sus looks en dos eventos importantes y con lo que ahora están haciendo toda una declaración de moda. ¿Los protagonistas? Sus vestidos de volantes que las hicieron ver como todas unas princesas y divas de Hollywood.

Por un lado, la llamada ‘Diva del Bronx’ aterrizó en la Ciudad de México para desfilar por la alfombra roja, con motivo de la premier de su nueva película en Netflix, ‘Atlas’. La cita fue en la Plaza Toreo Parque Central el martes 21 de mayo y desde el primer paso que dio, dejó a todos atónitos con su belleza y simpatía.

Lopez lució angelical con un vestido de gasa en capas, fluido y completamente blanco con volantes y compuesto por mangas ampliar, un escote pronunciado y una abertura alta que agregaron un poco de contraste.

Jennifer Lopez La actriz celebró el estreno de su nueva película con los mejores looks (Netflix)

Para complementar, eligió unos impresionantes collares de diamantes que brillaban junto a su anillo de bodas. Para el peinado, la actriz optó por un elegante recogido, dejando dos finos mechones ondulados sueltos que enmarcaban delicadamente su rostro, añadiendo un toque de suavidad a su look.

Si bien todos quedaron enamorados de la perfección de su rostro, el vestido de capas o volantes fue el protagonista absoluto, convirtiéndose en un must de esta temporada.

Al otro lado del mundo, Eiza González también apostó por los volantes

Eiza González ha vuelto a sorprender a todos con su impecable sentido de la moda, demostrando una vez más por qué es un ícono de estilo contemporáneo. En la reciente Gala ‘Women In Cinema’, la actriz deslumbró con un vestido que es un claro ejemplo de cómo la simplicidad puede ser impactante y elegante al mismo tiempo.

El vestido negro que Eiza eligió para esta prestigiosa gala destacaba por su profundo escote, adornado con delicados volantes que enmarcaban su silueta hacia el costado de la cadera. Este diseño no solo resaltaba su figura de manera sofisticada, sino que también aportaba un toque de dramatismo y elegancia.

Eiza González se ha consolidado como un referente absoluto del lujo silencioso, y su elección para la Gala ‘Women In Cinema’ lo confirma.

El encanto de los vestidos de volantes: así puedes usar uno

Los vestidos de volantes han regresado con fuerza esta temporada, convirtiéndose en una tendencia irresistible para quienes buscan un look romántico y sofisticado. Desde las pasarelas de alta costura hasta las alfombras rojas de Hollywood, estos vestidos han demostrado ser versátiles y encantadores, ideales para cualquier ocasión.

Look de diva de Hollywood: Para transformar tu vestido de volantes en un look de diva de Hollywood, añade elementos de glamour y sofisticación. Opta por vestidos en tonos intensos como rojo, negro o dorado, y volantes más estructurados. Estiliza con stilettos o sandalias de tacón alto en colores metálicos o con pedrería, y joyas llamativas como pendientes chandelier o collares statement. Completa con un peinado elaborado como un moño alto o ondas al estilo old Hollywood, y un maquillaje audaz con labios rojos intensos y delineado de ojos marcado.

Look de princesa: Los vestidos de volantes evocan un aire de cuento de hadas, perfecto para quienes desean canalizar la elegancia y el romanticismo de una princesa moderna. Opta por tonos pastel como rosa, lavanda o azul cielo, que complementan la delicadeza de los volantes, creando una imagen soñadora y etérea. Estiliza el look con zapatos de tacón bajo en tonos nude o metálicos, y accesorios como pendientes de perlas y collares delicados. Mantén un peinado sencillo y un maquillaje natural para resaltar la dulzura del atuendo.