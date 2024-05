Dile adiós a estos colores si quieres ver tus manos más rejuvenecidas en este 2024

Las manos son unas de las partes del cuerpo que tienen mayor exposición y trabajo, por lo que la piel de esta zona sufre mucho. Estas revelan mucha información de ti, como el trabajo que realizas, qué tan cuidadosa eres y más, es por esto que hay que siempre que darles el cuidado pertinente, y esto incluye un buena manicura, y elegir bien el mejor tono para sacarle provecho.

Los colores juegan un rol bastante importante al momento de rejuvenecer o no la apariencia de esta zona del cuerpo, por eso es que hay ciertas tonalidades que favorecen, pero otras no, así como los diseños, y que precisamente este año no están en boga, precisamente por la tendencia es colores más naturales o desenfadados.

En cuanto a colores, estos son los que debes dejar a un lado:

1. Mostaza: puede resaltar los tonos amarillos de la piel, dando una apariencia cansada. Y aunque las uñas puedan destacar, no se verá muy bien en general.

2. Gris oscuro: aunque es sofisticado, puede dar un aspecto triste y sin vida, especialmente en pieles más maduras.

3. Marrón oscuro: hace lucir la piel sombría, además de darle un aspecto pesado a las manos.

4. Verde: la mayoría de las tonalidades de verde desfavorecen, ya sean porque no se adaptan a la edad o porque hace lucir más envejecida, especialmente el verde oliva.

5. Morado oscuro: cuando son tonos fríos, le resta vitalidad a la imagen de las manos.

Diseños pasados de moda que restan vistosidad

1. Diseños recargados en todas las uñas: El exceso de detalles y colores pueden dar una apariencia saturada y poco sofisticada.

2. Motivos infantiles: Ese nail art de dibujos animados, relieves, pueden parecer poco profesionales y juveniles en exceso.

3. Glitter: las uñas con escarchas y brillos no son tendencias, al contrario, hacen lucir pasada de moda y hasta un poco infantil o vulgar de acuerdo con el color que se elija.

4. Tonos mate: época en la que el mate estaba en boga pasó, y lucirlas ahora te hará lucir desactualizada y con poco atino, especialmente si son en los tonos anteriormente mencionados.

5. Media luna: aunque es un estilo vintage, pues no le da mucho dinamismo, ni elegancia a las manos.

6. Uñas extremadamente largas: aunque pueda ser muy joven, tenerlas extremadamente no es sinónimo de sofisticación.

Recuerda que actualmente, los colores que están marcando la pauta son los colares, melocotón, rosados suaves, rojo intenso para las arriesgadas y los nudes, que son la base del minimalismo, ya que estos se adecuan más a casi todos los tonos de piel. Sin embargo, si tienes dudas, puedes consultarle a tu manicurista cuáles es el color qué mejor va contigo y tu personalidad.