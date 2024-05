Jeans con flecos: cómo usar la tendencia en crecimiento este 2024

Si estás buscando reinventar tu look porque te cansaste de los típicos pantalones, tenemos la tendencia de los jeans con flecos que te encantará. Salen de lo clásico con sus cortes rectos y uniformes y le agregan este divertido detalle en la caída, que te hará el centro de las miradas donde sea que vayas.

PUBLICIDAD

Es una nueva reinvención de los vaqueros anchos, pero más divertidos y juveniles, que se adaptan a cualquier edad y tipo de cuerpo. En caso de que tengas baja estatura, lo más importante es que el largo sea el adecuado para que no te acorten visualmente la figura, no se arrastren ni acumulen sucios de la calle, algo que le resta elegancia a tu look.

¿Cómo usar los jeans con flecos?

De acuerdo con Vogue, esto no debería sorprendernos para nada. “Los jeans en tendencia con flecos, oropeles y bordados” son el nuevo Santo Grial de la moda y poco a poco los veremos en todas las esquinas y siendo llevados por todos los influencers.

Como te imaginarás, ellos son los protagonistas de todo tu outfit, por lo que es fundamental combinarlos con prendas más lisas, neutras y discretas, que aporten equilibrio.

Una dosis de minimalismo, sobre todo si no somos asiduas a ser muy extravagantes o vestir de manera llamativa. Si no es tu caso, puedes combinar de la manera en la que tu ingenio te lo dicte.

No hay demasiadas modificaciones a las formas en las que combinas tus vaqueros regularmente, pero en el caso de los jeans con flecos vendría bien calzado alto que permita que el movimiento y el volumen se aprecien de mejor manera.

Evidentemente es una tendencia que favorece más a las mujeres altas, porque los jeans con flecos pueden ‘cargar’ visualmente la parte inferior de tu cuerpo haciéndote ver con piernas cortas.