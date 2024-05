“Cuerpo sin modificaciones”: Mariana Botas presume su figura en bikini y fans aseguran que se ve “radiante”

Mariana Botas compartió una serie de imágenes a través de las redes sociales, donde se le ve disfrutando de las playas de Acapulco junto a Bantú, donde además presumió su figura con un bonito bikini blanco de estampado floral.

PUBLICIDAD

La conductora de las ‘Envinadas’ se ha vuelto una de las más queridas y seguidas de México, colocándose como una representante de fuerza, resiliencia, disciplina y carisma, todo esto, gracias a que en su programa junto a Daniela Luján y Jessica Segura, se sincerara más sobre los tormentos que ha vivido tanto en sus relaciones, como en lo profesional.

Las Envinadas Instagram: @marianabotasl (Instagram: @marianabotasl)

Fue en un reciente programa en el que reveló cómo se había enterado que no se había quedado con un papel en una telenovela, luego de que viera el famoso programa matutino del canal de las estrellas: “Estaba viendo Hoy en la mañana y estaban presentando una novela. Yo hice casting para esa novela, me acabo de enterar que no me quedé” y añadió: “Ni quiera te dicen para la próxima. En el mundo de la actuación nadie te da ni las gracias”.

Mariana Botas presume su figura en bikini

Desde 2021, Mariana Botas ha mostrado su proceso para bajar de peso, y es que la famosa no ha estado exenta de las críticas por los cambios que ha sufrido su cuerpo, tanto, que en un primer momento, la acusaron del uso excesivo de filtros.

Sin embargo, se trató de su transformación, apostando por hábitos alimenticios más saludables, que ha presumido a través de los cambios en su figura, tanto que causó ruido en su aparición en el carnaval de Veracruz, donde la actriz posó con una minifalda de efecto piel, al que sumó un top plateado dejando ver los kilos que había perdido.

Pero esto no quedó ahí, pues la actriz de ‘Una Familia de Diez’, que es bastante activa en redes sociales, ha dejado ver más de estos cambios en las fotos y videos que comparte, ya sea que se encuentre en el set de las ‘Envinadas’ o en uno de sus viajes, pero fue una reciente foto la que capturó la atención de los fans.

La actriz de 34 años, compartió una fotografía posando en bikini junto a su perro Bantú, en las playas de Acapulco, con un bikini blanco de estampado floral, luciendo sus curvas y un vientre plano, mientras escribió: “Sol, arena y mar… es todo lo que quiero ahora”.

PUBLICIDAD

Mariana Botas Instagram: @marianabotasl (Instagram: @marianabotasl)

Le llueven elogios a Mariana Botas

Tras mostrar su figura en bikini desde la playa, Mariana Botas se llenó de elogios y palabras de apoyo por parte de sus seguidores que dedicaron algunas palabras a la famosa actriz de ‘Una Familia de Diez’:

“A mi siempre siempre siempre me has parecido hermosa. Pero ahora, que tu también te estas dando cuenta de lo que eres. Estás radiante”, “Shauuuuuu que sexy”, “La Marianita de hace unos años y yo ...nos sentimos re que te orgullosas de verte tan radiante!!! Mereces ser plena siempre!!!”, “Que bonito cuerpo sin modificaciones eso es belleza pura por dentro y por fuera”.