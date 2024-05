Estos son los 4 maquillajes más baratos y tan buenos como los de Dior, según Profeco

Elegir el maquillaje correcto no solo se debe centrar en que sea duradero, sino que cuente con los componentes especiales y necesarios para no dañar la piel de tu rostro. Es vital que estén dermatológicamente probados, sean hipoalergénicos, que no contengan plomo, níquel o mercurio, también que tengan una formulación especial según el área de la cara donde se vaya a aplicar.

Por supuesto, que la mayoría de las personas asocia reconocidas marcas con calidad, pero en el mercado también hay muchas otras que dejan el mismo efecto por un precio muchísimo más asequible para el resto de la población. Es por esto que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza estudios que determinan la relación precio-calidad, para luego recomendar a los compradores.

De acuerdo con el portal de la institución, cada año se realizan unos 23 estudios aproximadamente, e incluye todo tipo de rubro. En relación con el maquillaje, emitió algunas sugerencias de compra.

Los maquillajes buenos y baratos en México

1. Polvos compactos

Los polvos compactos con imprescindibles a la hora de maquillarse, ya que aportan un tono natural y mate al cutis, haciéndolo lucir lozano. Por supuesto, que este debe ser acorde con el color de piel. En el mercado mexicano hay una gran variedad. Sin embargo, de acuerdo con Profeco, las chicas pueden optar por tres marcas que son económicas y brindan un excelente acabado. Los costos reflejados, son un estimado, ya que pueden variar según la zona en la que los adquieras.

Olé: $29 pesos.

Angel Face By Pond’s: $30 pesos.

Colorton: $40 pesos.

2. Base de maquillaje

En relación con las bases de maquillajes, Profeco, fue enfática al sugerir esta marca, ya que tienen muchas bondades para el precio, pues se adhiere con facilidad a la piel, cubre las imperfecciones, su consistencia el ligera, larga duración y que no obstruye los poros. Se trata de la Pink Up Cosmetics: Mineral, que vale unos 100 pesos mexicanos, aproximadamente.

3. Lápiz Labial

En un estudio que le realizaron a 50 marcas de lápiz labial, Profeco, concluyó que cuatro marcas ofrecían una excelente calidad a precios bajos, ya que no contiene metales pesados, humectan, tienen larga duración y dan uniformidad en el color. Estos fueron:

Vogue Coloríssimo de Larga Duración: tiene un 28% de transferencia. Vale 30 pesos.

COVERGIRL Colorlicious: transfiere en un 38%. Vale 105 pesos.

MAX Factor X Lápiz: Con un 34% de transferencia vale 142 pesos mexicanos.

4. Máscara para las pestañas

El rímel que se llevó todos los puntos en la evaluación de calidad que le hizo Profeco fue el Hollywood Cosmetics de Frutos Rojos, pues por solo 45 pesos, la usuaria conseguirá unas pestañas de celebridad, debido a sus componentes de primera.