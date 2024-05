‘Bag charms’, la tendencia más divertida para tu bolsa

El mundo de la moda es muy cambiante, unos días las tendencias son sobrias y con colores neutros, al otro día entran los colores, los estampados y los accesorios mas extravagantes.

PUBLICIDAD

Según la revista Hola, desde que finalizó el 2023 hay una fusión emocionante entre lo clásico y lo vanguardista.

Inició con el estilo coquette con tonos pasteles y lazos femeninos que evocan una dulce nostalgia, hasta los estampados audaces como el cheetah print que desafían las convenciones.

Pero este 2024 es un collage de expresión individual y experimentación, los accesorios que estaban a un lado, hoy regresan para convertirse en los protagonistas de cualquier look, los bag charms.

¿Qué son los bag charms?

Los bag charms o accesorizar tu bolso consiste en decorar tu daily bag con llaveros, mascadas, cadenas, collares e incluso objetos inesperados para agregar un toque personalizado y divertido a tu outfit.

Destaca la revista InStyle que esta tendencia de carácter maximalista apareció por primera vez durante las fashion weeks de las capitales de la moda como París y Milán, y desde entonces, se ha colado en los guardarropas de las celebridades más cool del momento como Dua Lipa.

La temporada de Primavera-Verano 2024, tanto en las pasarelas, como en las calles, la tendencia resurgió enérgicamente. Balenciaga, Miu Miu, y Fendi presentaron bolsas cargadas de accesorios, desde cuerdas, moños, llaveros, charms, y hasta mini bags, como decoración nos adelantaban lo que veríamos después por todas partes.

PUBLICIDAD

Destacan también que la actriz e ícono de la moda francesa, Jane Birkin, está detrás de todo esto boom de bag charms. Después de haber inspirado el diseño de la bolsa de los sueños de todos, la Birkin Bag, también fue conocida por personalizarla y destrozarla para que se viera que la usó hasta el cansancio.

En una entrevista con CBS, confesó que añadirle y colgarle charms o amuletos a su bolsa le daba el toque de felicidad que la hacía falta. Enseñándonos que la moda y el estilo personal siempre tienen que ser divertirnos y hacernos felices a nosotros.

Recomendación para mezclar

Si quieres ser parte de esta tendencia y empezar a llenarte de accesorios para todas tus bolsas, la recomendación es mezclar todo lo que se te pueda ocurrir para personalizarla.

Puedes usar desde brazaletes que ya no uses y te recuerden a alguna amiga, listones, tus llaveros favoritos, o muñecos de crochet, puedes darle a cada bolsa en tu colección un vibe distinto.

Cuelga también objetos inesperados que a la vez sean versátiles. En la semana de la moda de París, Londres y Milán, pudimos captar a algunos de los invitados con gorras, audífonos, bufandas e incluso tazas colgadas de los bolsos de mano más sofisticados y elegantes.

Si lo que buscas es lucir esta tendencia sin perder la elegancia, opta por adornar tu bolso con charms del mismo tono y material. Un look monocromático o en colores neutros nunca pasa de moda.

Es importante resaltar que esta tendencia no tiene reglas, adáptala a tu estilo y preferencia. Perfecta para un look minimalista de oficina o un outfit maximalista para el fin de semana, con este trend el que no se divierte, pierde.