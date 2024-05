Melissa Láhur nos libera con su música de amores tóxicos

Un corazón no es fácil de sanar, la búsqueda de paz, puede llevar a una persona a lugares más oscuros, si no se acompaña de las personas adecuadas. Pero a lo largo del tiempo, el refugio universal ha sido y será la música; si bien, no hay un tema exacto que repare a todas las personas, hay ciertos rasgos que cada una de ellas tiene, la melancolía y la esperanza de salir adelante.

Hoy en día existen varios artistas que han logrado afianzar un nombre como los perfectos curadores de estos duelos, Adele, Taylor Swift, Lana del Rey y hasta el ícono por latino, Shakira, quienes a partir de sus vivencias, plasman en sus letras lo que nosotros no podemos expresar con palabras.

“La música ha estado en todos mis tránsitos emocionales. Y cuando yo he estado muy triste, cuando he estado angustiada, me ha servido desde escuchar canciones con las que puedo hacer catarsis y otras que me traen un mensaje para empoderarme, salir adelante, respirar y continuar”.

Melissa Láhur

Lo mismo hizo la colombiana Melissa Láhur, quien en una profunda plática con el equipo de Nueva Mujer, abre el panorama para los que no creen que hay una luz al final del túnel, los que viven un proceso de duelo al separarse y de aquellos que han decidido salir de una relación que solo les hace daño.

Actualmente, la actriz, lleva un año viviendo en Miami junto a su esposo y ha formado parte del cast de ‘La Reina del Sur 3′ o la exitosa serie ‘Pálpito’, cambió las cámaras para dar paso a los estudios de grabación y presentar al público una serie de temas hilados a la misma historia de amor.

Su primer acercamiento a la música fue en un concurso de canto en el colegio, posteriormente se volvió vocalista de un grupo de rock, teniendo influencias como Beyoncé, Shakira, Melendi, María Rozalén y su favorita, Thalía, con quien espera hacer una colaboración en el futuro, luego de haber sido ‘No Me Enseñaste’ el primer tema que interpretó.

Con ‘Otra Vez’, ‘El Mismo Cuento’ y ‘Siempre el Mismo Cuento’, busca visibilizar el proceso de una persona mientras busca su bienestar luego de salir de una relación dañina, cuenta una historia real de amor que, su propio compositor, Daniel Zam vivió, a través de un pop latino alegre que pondrá a bailar a sus escuchas, buscando tocar su corazón y conectar con el público a través de sus temas.

Melissa Lahur

Además, la cantante envuelve una estética que retoma los elementos de la moda dosmilera, mezclando con los looks Bratz y Barbie, retomando su brillo y siendo ella la que se encargó del styling de su video musical.

“Considero que muchas personas podrán identificarse con la canción porque es la representación de una historia real que viví”.

En su reciente estreno, Melissa Láhur refleja los intentos de su protagonista por separarse de una persona y mantener contacto cero:

“‘El mismo Cuento’ se llama así porque habla de que siempre caemos en la misma historia, en las mismas mentiras ¿Yo creo que esta vez sí va a funcionar, Me voy a dar una nueva oportunidad, me voy a dar una quinta oportunidad, entonces esta canción relata un poco ese momento, cuando ya estamos superando esa relación, cuando ya aceptamos que no es para nosotros, que eso no va para ninguna parte”.

A su vez, la cantante colombiana reveló que la canción de Daniel Zam conectó profundamente, describiéndolo como una fotografía de algo que ella también vivió, mencionando que el tema de las rupturas amorosas y las relaciones tóxicas que son cada vez más recurrentes.

Melissa Láhur

“Esta persona aparecía frecuentemente, aparecía como cada 15 días, aparecía y entonces yo avanzaba y me devolvía. Hasta que un día dije él no me va a bloquear porque yo le decía bloquéame, bloquéame porfa, eh, no me hables. Y él no lo hacía. ¿Entonces un día dije yo qué está pasando? ¿Por qué yo no lo bloqueo? ¿Será que me gusta que él vuelva y aparezca? ¿Entonces como que me confronté un poco y dije sabes qué? Lo voy a bloquear. Y pasaron así muchos meses hasta que un día ya era innegable que las cosas se habían acabado”.

Habló sobre su propio proceso para superar una relación dañina, manteniendo contacto cero, pasándolo junto a sus amigas, liberación de lazos y hasta con terapia de acupuntura, eso sí, exaltó el valor de la gente que nos rodea a la hora de afrontar este proceso.

“Yo creo firmemente en que las amigas y la familia son el soporte que más fuerza nos pueden generar en ese momento, los que nos ayudan a salir adelante, porque sabemos que ellos no nos van a hacer daño, porque sabemos que con ellos nos podemos vulnerar, porque podemos llorar con nuestras amigas y ellas nos van a escuchar 25 millones de veces la misma historia y aun así van a decirnos ok, vamos de nuevo, vamos a pararnos, tú puedes, tú puedes y te recuerdan constantemente lo valiosa que eres”.

Este valor lo plasmó a través del video musical para ‘El Mismo Cuento’ donde, acompañada de su hermana, muestra como se sale adelante de las rupturas, rodeado de las personas correctas.

Respecto a sus futuros proyectos, Melissa Láhur, menciona que está por estrenar a finales de julio el tema ‘Bebo por Ti’, que es la otra cara de la historia que envuelve al mismo cuento, contada desde la perspectiva de la otra persona.