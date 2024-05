Liza Báez expone la parte más humana y divertida de ser influencer

La palabra ‘infuencer’ los últimos años se ha visto satanizada, y es que algunas personas aún consideran que los discursos o formas de vida de algunos de ellos, está promoviendo un discurso equivocado en las generaciones jóvenes. No todos son así.

Con videos que retoman el humor de los primeros años de Youtube, Liza Báez, no solo genera contenido positivo sino nostálgico que a muchos recuerdan a los días dorados de esa plataforma, y es que esta inspiración, busca que las nuevas generaciones entiendan con lo que crecieron otros.

El equipo de Nueva Mujer tuvo la oportunidad de tener una plática breve y amena con la influencer Liza Báez, quien a sus 24 años, ya es todo un ícono de TikTok, acumulando poco más de 15 millones de seguidores, donde promueve un discurso distinto a lo que ya conocemos, a partir del humor y un sentido positivo hacia la vida, las risas como terapia a un día gris, a nuestros momentos oscuros y a los tormentos que traemos con nosotros.

Creciendo siendo la más pequeña de la familia y con hermanos que son mayores a ella, Liza Báez era una niña que tuvo que hacer las cosas que le gustaban por su cuenta, fue así que aprendió no solo a ser independiente, sino curiosa, esto mismo, en el futuro le ayudaría a convertirse en una reconocida influencer, cuando se dio el día en el que tomó una cámara y rompiendo con todos sus miedos, grabó su primer video.

“Soy la más pequeña y mis hermanos ya están muy grandes, no tuve la oportunidad de poder jugar con ellos lo mismo que me gustaba y tampoco tenía tantos amigos en ese tiempo; entonces, pues, aprendí a jugar sola, a hacer las cosas y a convivir; vaya, a estar en mi mundo, yo solita”.

Esto no es todo, Liza Báez resaltó que convertirse en creadora de contenido, le ayudó a superar sus miedos, pues con el tiempo se fue desenvolviendo, pese a que al principio le aterraba posarse frente a una cámara, dejando de lado a esa persona introvertida que habita en ella, comenzando a adentrarse en una nueva faceta de crecimiento personal y superación.

Goza de compartir este aprendizaje con sus seguidores, cuya cifra va en aumento, pues, en Instagram, también cuenta con poco más de 800 mil followers, donde muestra más de su día a día, los eventos a los que asiste y pasiones.

La egresada de la Licenciatura en Mercadotecnia Estratégica por la Universidad de Negocios (ISEC) habló sobre su impacto en redes sociales, y la búsqueda de hacer un día mejor a las personas que la pasan mal y es que, como ella menciona, las personas vivimos tormentos distintos.

“Me sube mucho el ánimo cuando hay comentarios o personas que me mandan mensajes donde me cuentan que están en una depresión muy fuerte, pero que al ver mis videos eso les animó y les alegró mucho el día”.

Pronto la conversación llegó a un punto cumbre del que muchos atribuyen la culpa a las redes sociales sobre cómo han afectado a las personas en su salud mental, es así que, Liza Báez compartió una importante analogía que ayuda a reconocer cuando estamos viviendo un momento complicado donde necesitamos ayuda.

“En cuestión a salud mental, si te llegas a sentir, mal y empiezas a sentir que las cosas no te salen, no es porque estés fallando como persona, sino porque algo está pasando en tu mente. Tal vez estás estresado, muy abrumado y eso no te permite seguir”. Explicó la influencer y añadió “Para ello tienes que liberarte. Es como un vaso de agua, si está muy lleno, pues, ya no y lo sigues llenando más, o se derrama el vaso ¿No? ¿Entonces tienes que irlo vaciando para que esté libre y ahí ahora si puedas tener más libertad de poder hacer las cosas, de pensar mejor”.