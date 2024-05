¡Creativa y diferente! Las blusas boho de crochet serán tendencia: así las puedes llevar con jeans

El verano está a la vuelta de la esquina, en el ambiente ya se respira la temporada de vacaciones, arena, sol y playa y si hay una prenda que tiene impregnada esta esencia, son los looks crochet.

Fue el 2023 cuando los vestidos de crochet inundaron los looks de las famosas que presumían algunas postales de sus vacaciones por algún paraíso de playa, logrando que este tipo de piezas fueran unas de las más vendidas en centros comerciales, sin embargo, para este 2024 la propuesta cambia y si lo tuyo no son las prendas enteras entonces sí o sí debes probar las blusas.

Blusas crochet boho con jeans Pinterest (Pinterest)

¿Qué son las blusas crochet boho?

Las tendencias de este año han son consistentes en una sola cosa, y es la comodidad sumando la nostalgia de épocas como los años 60, razón por la que el estilo boho ha ido acaparando la atención de las amantes de la moda.

En el caso de la estética bohemia, que cobró fuerza con el movimiento hippie, se ha convertido en una de las más replicadas por las mujeres, demostrando que para lucir chic a veces no es necesario sumar demasiados elementos, además no se compromete la comodidad.

Para reconocer una blusa bohemia, es necesario tener en cuenta los estampados que posee, entre figuras geométricas, flores, étnicas y paisley que se combinan con tonalidades vibrantes de los que el marrón termina siendo el gran protagonista, y ahora estas cobran aún más vida con el famoso tejido crochet, que no hace más que crear algunos de los looks más auténticos y originales del verano.

¿Cómo usar blusas boho de crochet con jeans?

Si entre tus planes está darle un giro, moderno a tu look, entonces en tu próxima compra considera una blusa tejida o crochet estilo boho, te ayudará a crear uno de los outfits más originales, creativos y bonitos del verano, no los dejes de lado y combínalos con el básico del armario, tus jeans favoritos se adaptan perfecto con este tipo de prenda.

Aquí te dejamos seis estilos para que te inspires a usar una de estas blusas con jeans, te darás cuenta de que es una dupla creativa y diferente.

Blusas boho de crochet con wide leg jeans

Si lo tuyo no es usar demasiados colores, no te preocupes que en su estilo boho también puedes encontrar tonos neutros, aquí tenemos un ejemplo de un look blanco y negro con tenis y gafas de sol que ya estamos amando.

Blusas boho de crochet con jeans bootcut

Las blusas crochet boho quedan perfectos con jeans bootcut y acampanados si tu idea es crear un look de inspiración retro, combina con mules de tacón o plataformas, recuerda si tu prenda es ligera lo mejor es un pantalón pegado como el pitillo o si es ceñida entonces los bajos conviene usarlos más holgados.

Blusas boho de crochet con jeans acampanados y plataformas

Aquí tenemos un ejemplo donde los colores no están penados, al contrario, hay una armonía perfecta y digna para un look playero, con un top corto de crochet, sumado a unos pantalones acampanados de tiro alto y unas plataformas blancas de flores, aunque tiene estampado la prenda superior sigue siendo la protagonista.

Combina tu blusa crochet con otros elementos y jeans

Si no quieres limitarte a usar solo una blusa crochet boho, entonces combínala con otros elementos como camisas blancas jeans y suma accesorios de esta misma textura, tendrás un look tierno y original.

Blusas boho de crochet con baggy jeans

Si lo que quieres es un look sexy y cómodo, entonces combina baggy jeans con una blusa crochet boho, estarás lista para una tarde de paseo casual.

Es para todas las edades

Las blusas boho de crochet no tienen una restricción de edad, es perfecta para todas, combínalas con tacones o stilettos y destaca por tu estilo.