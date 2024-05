¡Reta al tiempo! Converse y jeans, la combinación que nunca puede faltar: así los puedes usar para verte moderna

Los jeans son el básico del armario que bien puede transformarse en la prenda más formal para ser llevada incluso a la oficina, como el aliado perfecto para una divertida salida con amigos, es perfecto para todas las edades y sus combinaciones son tantas que la encargada de darle vida eres tú.

PUBLICIDAD

Son tantas las opciones que, sin duda, lograrás uno de los looks ganadores sin la necesidad de pensar demasiado frente al armario para saber que puedes usar, esta es la razón por la que no podemos dejar de hablar de ellos.

Este año, especialmente, se han transformado para que las mujeres tengan un abanico de posibilidades, permitiendo que puedan combinarse de distintas formas y no solo eso, favoreciendo y estilizando la figura de quienes los utilicen.

Recomendados:

Converse con jeans Pinterest (Pinterest)

Pero estos no vienen no solos, pues hay un calzado por excelencia que se ha convertido en el favorito de todas las mujeres y son los tenis, esos de los que Carolina Herrera ya dicho que tanto odia, pero que distintas famosas, han ayudado a animar al público a usarlos sin miedo a lucir desarreglada y es que, juntos son perfectos y lo cierto es que no basta un artículo para mostrar la cantidad de formas en las que podemos lucirlos.

¿Cómo combinar jeans con Converse?

Entre las consideraciones que debes tomar en cuenta para combinar tenis Converse con jeans, está el uso de los pantalones. Para lucir moderna, usa este calzado con la tendencia del momento, ya sean wide leg, cargo, baggy, skinny o mom.

Otro aspecto a considerar es la combinación o contrastes de los que te puedes apoyar, conectando el color de tus tenis con tu chaqueta o con tu bolso, lo que logra crear armonía en tu look y roba la atención de quienes te rodeen.

En el caso de los tenis, aquellos de plataforma o suelea track son usualmente la prenda predilecta de generaciones más jóvenes, mientras que la forma clásica de los Converse, es perfecto para todas, aunque no temas explorar otras opciones, recuerda que Contrastes elegantes

El negro y el blanco son mejores amigos, súmalo a cualquiera de tus looks y te robarás las miradas, aquí tenemos un digno ejemplo.con el calzado más alto y luce increíble.

Si aun tienes dudas, aquí te dejamos algunos looks de inspiración que pueden ayudarte a sumarte al estilo que a pesar del tiempo, nunca pasa de moda, lucirás perfecta, moderna y elegante.

Para un look elegante

Para un look elegante o con tintes formales pero modernos, entonces combina un blazer con un top, mom jeans y Converse tipo bota, tiene los elementos necesarios para destacar con lo último en tendencias.

Combina Converse de colores

Los tenis de colores serán furor, combina tus Converse favoritos con un total look de mezclilla o combina con un top neutro y jeans, tendrás un outfit casual, divertido y perfecto para el día.

Usa una chaqueta crop

Combina jeans wide leg y Converse de plataforma con una chaqueta crop o blazer, ayudara a llevar la atención a tu cintura, lo que lo convierte en un estilo favorecedor para lucir elegante y bonita.

Con jeans blancos

Los jeans blancos es una de las prendas que ocupan un lugar especial en nuestro armario, son igual de versátiles y son perfectos para quienes aman el estilo del lujo silencioso, combínalo con piezas neutras y tus Converse blancos.

Contrastes elegantes

El negro y el blanco son mejores amigos, súmalo a cualquiera de tus looks y te robarás las miradas, aquí tenemos un digno ejemplo.