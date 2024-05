Cómo combinar la falda de tenis: la tendencia que se impondrá hasta diciembre de 2024

No importa si no has visto ‘Challengers’, la nueva película de Zendaya. Lo de hoy es el ‘tenniscore’, la tendencia en la que se impone la falda de tenis como pieza principal y que ha sido impulsada gracias al personaje de la actriz, pero también otras influencers que rescataron a la poderosa minifalda tableada.

Fue un clásico a principios de milenio y, así como los jeans de tiro bajo o los cortes de pelo en capas, regresan para darnos un aspecto femenino, versátil y de aire deportivo, que se impone en nuestros looks casuales.

¿Cómo combinar la falda de tenis este 2024?

En monocromático

De acuerdo con Hola, una manera de elevar nuestro aspecto y lucir sofisticadas, sin dejar de lado ese atrevimiento juvenil, es mediante los looks monocromáticos que tienden a estilizarnos, alargar y hasta adelgazar visualmente. “Ya sea que quieras llevar tu falda con un blazer o chaqueta, apuesta por una pieza en un tono similar para un efecto pulcro”, dicen.

Si se trata de un evento más formal, o una cita, puedes agregar un par de medias negras para mayor sofisticación y tranquilidad de tu parte.

Con un suéter

Mucho más parecida a la estética del ‘tenniscore’ clásico, te dará un aire de lujo silencioso, sin necesidad de recurrir a las grandes marcas. Lo clave de esta elección es que se genera un correcto equilibrio visual en donde tus piernas toman protagonismo y cubres la suficiente piel en la parte superior, por lo que no quedas demasiado expuesta, sino perfectamente balanceadas tus proporciones corporales.

Con tenis blancos

Por otro lado, la misma fuente apunta que es un acierto ir modo ‘sport’ de pies a cabeza. “Son una gran opción para los días calurosos y perfectas para aquellos días llenos de pendientes, combínala con un par de sneakers y una bomber jacket ¡y listo!”, nos confirman.