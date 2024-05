Este perfume fue lanzado hace poco y es ideal para primavera: potencia la sensualidad femenina

El mundo de la perfumería siempre está recibiendo nuevas fragancias. No obstante, mientras algunas pasan desapercibidas, otras logran conquistar el olfato y corazón de muchos para siempre.

El último es el caso de un nuevo perfume que está enamorando a mujeres a lo largo y ancho del globo con un aroma exquisito que potencia al máximo posible la sensualidad femenina de cada una.

¿Cuál es el nuevo perfume ideal para primavera?

Se trata de la cautivadora MUSC NUDE de Narciso Rodriguez, una fragancia parte de la famosa gama for her de la firma del diseñador estadounidense que fue recientemente lanzada al mercado.

Creada por la famosa perfumista Sonia Constant, el perfume cuenta con un aroma que abraza de forma sensual a quien la usa gracias al almizcle en su corazón y pétalos de flores como plumeria, jazmín y nardo.

En su ciberpágina, la marca la describe como “una fragancia sensual que aporta un nuevo aire de sublime delicadeza a la icónica colección for her. Concebida para complementar y celebrar el aroma único de quien la lleva, esta sublime fragancia envuelve en un cálido abrazo, como una segunda piel”.

La eau de parfum “es una nueva interpretación de una estructura olfativa Chipre elegante y atemporal, que retoma el icónico almizcle con delicados pétalos de flores y cálidas facetas solares para crear una fragancia adictiva y diáfana, que revela la sensualidad del tacto en la piel”, señala.

La cara de MUSC NUDE es Lola Nicon, una modelo que ha laborado en ocasiones anteriores con la marca y que es una auténtica personificación de la beldad innata y la fina agudeza de esta fragancia.

¿Cuáles son las notas de MUSC NUDE de Narciso Rodriguez?

En cuanto a sus notas, la maison detalla que este perfume “se abre con una sutil nota de pimienta rosa y un buqué de flores suaves y abstractas, iluminados por un acorde de jazmín blanco”.

En su seductor corazón, “la fragancia florece una delicada rosa damascena, que impregna el icónico corazón de almizcle, la firma inconfundible de Narciso Rodriguez”, continúa el texto.

El mismo además “evoluciona hacia una rica base de notas amaderadas suaves, pachuli indonesio y absoluto de haba tonca, una exquisita armonía que desprende una estela cálida y adictiva”, apunta.

¿Por qué MUSC NUDE de Narciso Rodriguez es perfecta para la temporada?

MUSC NUDE de Narciso Rodriguez es ideal para llevar en primavera debido a que el almizcle en su corazón genera una calidez y delicada sensualidad sobre la tez. Además, al estar mezclado con notas florales, consigue un aroma exquisito e inconfundible por el que todos te preguntarán.

La temporada primaveral es la época por antonomasia de lo femenino. Los días son más cálidos y el ambiente de florecimiento nos impulsa a apostar por fragancias suaves y sensuales como este nuevo perfume de la casa de modas Narciso Rodriguez.

¿Cómo es el frasco de MUSC NUDE de Narciso Rodriguez?

MUSC NUDE de Narciso Rodriguez no solo huele exquisito, también tiene un frasco sumamente atractivo en color rosa claro. La marca describe que la eau de parfum “se presenta en un frasco delicado en tonos nude que reinterpreta el icónico frasco de for her”.

“El cristal translúcido está esmerilado con un suave color rosa que revela sutilmente la exquisita fragancia que contiene. El frasco comparte la silueta gráfica distintiva de la gama Narciso Rodriguez for her, con sus formas arquitectónicas puras y estilizadas”, continúa.

Por último, la botella está “coronada con un tapón rectilíneo rosa suave de efecto mate, la nueva paleta en tonos nude refleja la delicadeza y la pureza” de la fragancia. La fórmula además es vegana y cuenta con una caja totalmente reciclable.